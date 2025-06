Roland Garros, Sinner travolge Lehecka e vola agli ottavi: “Prestazione perfetta”

Tempo di lettura: ~3 min

PARIGI – Jannik Sinner è inarrestabile. Con una prova di forza impressionante, il numero uno del mondo si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025, spazzando via il ceco Jiri Lehecka con un netto 6-0, 6-1, 6-2 in poco più di un’ora e mezza. Una vittoria che non ammette repliche, davanti a un pubblico caloroso che ha accompagnato l’altoatesino per tutta la partita sul campo Suzanne Lenglen.

“Ho giocato veramente bene, specialmente per due set e mezzo”, ha dichiarato Sinner a fine match. “Ci conoscevamo abbastanza, ma sono molto contento della prestazione. Ieri era il compleanno del mio allenatore Simone Vagnozzi e solitamente in questi giorni non gioco bene: per fortuna non ho giocato ieri. Questa vittoria è per lui”. Un pensiero affettuoso che racconta il legame stretto tra il campione italiano e il suo team.

Un dominio senza sbavature

Dall’inizio alla fine, Sinner ha imposto il suo ritmo su Lehecka, numero 34 del ranking ATP, senza mai dargli la possibilità di entrare davvero in partita. Il primo set si è chiuso in appena 22 minuti, con Jannik che ha dominato in risposta e variato perfettamente le soluzioni al servizio. Le statistiche parlano chiaro: sei break conquistati, 71ª vittoria in carriera negli Slam — eguagliando così Fabio Fognini — e 17 successi consecutivi nei Major, un filotto che dal 2000 in poi solo i membri del celebre “Big Three” sono riusciti a realizzare.

In un’atmosfera carica di emozione, anche Adriano Panatta, campione al Roland Garros nel 1976, ha voluto dire la sua: “Impressionante e imbarazzante”, il suo commento a caldo sul match di Sinner.

Ottavi di finale contro Rublev

Ad attenderlo agli ottavi ci sarà Andrey Rublev, approdato al turno successivo senza giocare a causa del ritiro per infortunio di Arthur Fils. Sarà una sfida dal sapore speciale, un vero e proprio test per misurare le ambizioni di Jannik sulla terra rossa parigina.

Intanto, con questa vittoria, Sinner conferma il suo feeling particolare con il Roland Garros, dove sogna di diventare il primo italiano nell’era Open a conquistare il titolo da numero uno del mondo.

Cronaca del match

Il match non ha praticamente avuto storia. Dopo il primo set chiuso 6-0, Sinner ha mantenuto alta l'intensità, concedendo soltanto un game a Lehecka nel secondo parziale (6-1). Nel terzo set, nonostante un tentativo di reazione del ceco, il copione non è cambiato: break immediato e gestione impeccabile dei suoi turni di servizio. La partita si è chiusa con un altro break che ha sancito un dominio totale.

Sinner ha terminato il match con numeri stratosferici: 84% di punti vinti con la prima di servizio e 92% con la seconda, 25 vincenti e solo 5 errori gratuiti.

Un momento speciale per il tennis italiano

La vittoria di Sinner, unita ai successi degli altri azzurri in tabellone come Flavio Cobolli, tiene alta la bandiera del tennis italiano a Parigi. Con la sua determinazione e maturità, Jannik si conferma uno dei protagonisti più attesi di questo Roland Garros.

Lunedì il prossimo appuntamento, con un solo obiettivo in mente: continuare a scrivere la storia.

