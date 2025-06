Roland Garros: trionfo azzurro nel doppio misto, Errani e Vavassori vincono la finale

Tempo di lettura: ~1 min

ROMA, 5 giugno 2025 – Nuovo trionfo per il tennis italiano sulla terra rossa di Parigi. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo del doppio misto al Roland Garros 2025, superando con un netto 6-4 6-2 la coppia statunitense composta da Taylor Townsend ed Evan King.

Per il duo azzurro si tratta del secondo Slam vinto insieme, dopo il successo agli US Open dello scorso settembre. La prestazione dominante offerta oggi a Parigi conferma l’intesa e il momento d’oro dei due tennisti italiani, capaci di imporsi anche sui campi più prestigiosi del circuito internazionale.

Il Roland Garros, però, non è ancora finito per Sara Errani. L'ex finalista del singolare tornerà in campo domani per la semifinale del doppio femminile, in coppia con Jasmine Paolini. Le due azzurre sfideranno il talentuoso duo russo formato da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, in un match che promette spettacolo.

Diverso l’esito nel doppio maschile per Vavassori, che insieme ad Andrea Bolelli è stato eliminato nei turni precedenti. Tuttavia, il titolo odierno nel doppio misto rappresenta un risultato storico per l’Italia del tennis, che continua a collezionare successi nelle competizioni internazionali.