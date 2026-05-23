Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sabato 30 e domenica 31 maggio al Teatro degli Eroi, va in scena ROMA BELLA M’APPARE omaggio a Luigi Nicolas Martini. In una notte di maggio, sotto il cielo sospeso di Roma, Nino siede accanto alla statua di Pasquino con un quaderno vuoto tra le mani. Deve scrivere l’elogio funebre per il suo amico Gigi, ma il dolore gli ha rubato le parole.

Quando la mezzanotte spezza il silenzio della città eterna, il tempo si incrina e Roma si popola di fantasmi illustri: da Giulio Cesare al Marchese del Grillo, da Beatrice Cenci a Ciceruacchio, fino alle anime popolari di Sora Lella, Mastro Titta e Anna Magnani.

Uno dopo l’altro, questi spiriti raccontano a Nino la loro Roma: una città fatta di gloria e miseria, ironia e tragedia, amore e memoria. Attraverso le loro storie, Nino comprende che Roma non dimentica mai davvero chi ha amato. Perché in questa città i morti continuano a vivere nelle parole, nei vicoli, nelle risate condivise fino a tardi in un’osteria.

Nel corso di una sola notte magica, Nino troverà finalmente il coraggio di dare voce al suo addio e di trasformare il dolore in memoria, scoprendo che finché qualcuno racconta una storia, nessuno scompare davvero.

Con: Alberto Fiano, Marco Sutera, Lorenzo Martinelli, Sabrina Sacchelli, Nicolò Berti, Antonio Buonocunto, Daniela Franchi, Francesca Badolato, Carmelita Luciani, Greta Nitti, Sara Rusu, Luana Cannistraci e Massimiliano Di Vincenzo e con la partecipazione straordinaria di Corrado Amici e Cristiano Amici – dell’Accademia di Canto Romanesco – Supervisione artistica di Matteo Fasanella – Regia: Alberto Fiano

Orari: sabato 30 maggio ore 19,00 – domenica 31 maggio ore 17,30

Biglietti: Intero € 18,00 – Ridotto: € 15,00 (under 12 e over 75)

Info. 349.49.46.890

Teatro degli Eroi via Girolamo Savonarola, 36 – Roma