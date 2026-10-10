Roma, blitz dei carabinieri contro le bande giovanili: tre arresti e nove denunce

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Un'operazione ad ampio raggio quella condotta dai carabinieri di Roma per arginare il fenomeno delle bande giovanili e dello spaccio di stupefacenti nelle zone della movida. Il bilancio è di tre persone arrestate e nove denunciate a vario titolo, oltre a numerose sanzioni amministrative e segnalazioni.

Arresti e denunce: il dettaglio dei controlli

Nel corso dei servizi straordinari, i militari hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni, colto in flagranza mentre cedeva una dose di hashish a due acquirenti. In manette anche un cittadino di 52 anni e un minorenne di 17 anni, sorpresi a spacciare in concorso dosi della stessa sostanza a un giovane. Le accuse, a vario titolo, sono di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Nove le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria: quattro minori tra i 16 e i 17 anni per reati legati agli stupefacenti; un romano di 52 anni per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità; tre soggetti per spaccio in concorso, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e omessa esibizione dei documenti; infine un 79enne e un 27enne per falsa attestazione sull'identità e mancata esibizione dei documenti.

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Segnalazioni e sanzioni: il quadro complessivo

Sul fronte amministrativo, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura nove giovani trovati in possesso di droga per uso personale. Elevate inoltre contravvenzioni al Codice della Strada per circa 7.400 euro nel corso dei posti di controllo alla circolazione. L'operazione ha visto anche il supporto del personale del Nas di Roma, che ha eseguito ispezioni igienico-sanitarie in esercizi commerciali e ristoranti del quartiere, al fine di verificare il rispetto delle normative.

Un fenomeno da monitorare

L'intervento rientra in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del disagio giovanile e della criminalità diffusa nella Capitale. Le bande giovanili, spesso coinvolte in risse e spaccio, rappresentano una preoccupazione crescente per le forze dell'ordine, che intensificano i controlli nelle aree più sensibili. L'obiettivo è duplice: da un lato colpire le reti di spaccio, dall'altro offrire un presidio di legalità a tutela dei residenti e dei giovani stessi.