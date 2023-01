Roma, S-composizioni

Mercoledì 11 gennaio presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery prende il via la mostra di Carlo D’Orta e Andrea Ciresola. Il progetto “(S)Composizioni” ideato da D’Orta parte dalla fotografia di architettura per raccontare in forma di metafora, attraverso installazioni/sculture ricavate dalle fotografie, due storie: la capacità di trasformare l’ambiente e la società in cui viviamo e la continua evoluzione della personalità di ciascuno di noi, attraverso scomposizioni e ricomposizioni delle nostre emozioni, idee ed esperienze di vita.

Il percorso inizia fotografando paesaggi di architettura contemporanea, ossia la pelle delle nostre città. Sfruttando particolari prospettive di scatto e comprimendo la profondità di campo attraverso lo zoom, D’Orta trasforma scorci di architettura contemporanea in pure geometrie astratte, nelle quali riconoscibilità del soggetto, profondità e tridimensionalità del luogo originario spesso svaniscono del tutto.

Utilizzando le stesse parti geometriche che compongono la fotografia, vengono realizzate installazioni in plexiglass, sculture in vetro o ancora sculture in acciaio dipinto quest’ultime con la collaborazione del pittore iperrealista Andrea Ciresola, nelle quali viene recuperata, ma reinterpretandola e cambiando profondamente la combinazione delle parti, la tridimensionalità del luogo architettonico originario.

Titolo S-composizioni

A cura di Anna Isopo

Sede Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio 25 - Roma

Date 11 | 20 gennaio 2023

Inaugurazione Sabato 14 gennaio ore 18

Ingresso libero

Orari Da martedì a sabato dalle ore 11 – 19 | Domenica chiuso.

Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110