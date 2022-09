CATANZARO, 4 OTT - Dalla mattina del 30 settembre alla sera del 1° ottobre, ha avuto luogo presso il Seminario Regionale “S. Pio X” a Catanzaro la sessione autunnale della CEC. E’ la prima riunione, dopo il delicato tempo del lockdown, vissuta in presenza.

Dopo la preghiera iniziale, il Presidente, S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, nell'aprire i lavori a nome di tutti i Vescovi ha espresso un vivo ringraziamento alla CEI ed alle caritas delle diocesi calabresi per il servizio reso a favore dei poveri durante il periodo di lockdown. Vive congratulazioni a S.E. Mons. Francesco Milito per la nomina a Membro del Gruppo di lavoro della Pontificia Accademia Mariana Internazionale e componente dell’Ufficio Progetti strategici e del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, nonché di Socio Onorario della stessa, rivolgendo altresì un pensiero augurale di pronta ripresa a S.E. Mons. Francesco Oliva, di recente sottoposto ad intervento chirurgico. Ha quindi informato sugli argomenti oggetto di riflessione e confronto nel Consiglio Permanente della CEI, tenutosi a Roma nei giorni scorsi.





Sviluppando i vari punti all’O.d.g., l’Assemblea dei Vescovi ha ascoltato S.E. Mons. Leonardo Bonanno, Vescovo delegato dalla Cec per la Commissione per l’Educazione cattolica, la Scuola e l’Università, ha relazionato sulla condizione delle scuole paritarie soprattutto alla luce del tempo delicato e assai precario che stiamo vivendo. S.E. Mons. Francesco Savino, delegato della CEC per il Servizio della Salute, ha esposto la situazione veramente difficile e problematica della sanità della nostra regione e, nel contempo le difficoltà che stanno vivendo tanti cittadini pazienti e le realtà socio sanitarie e socio assistenziali del territorio.



L’incontro con il delegato del Governatore della Regione, l’Assessore al Welfare, on. Gianluca Gallo, ha permesso di mettere sul tavolo, in un confronto ampio, franco e sincero, le varie problematiche che attanagliano il nostro territorio: ambientale, del rilancio dell’agricoltura per sottrarre i nostri territori sia alla piaga del lavoro nero che al caporalato ed in particolare quella sanitaria e socio assistenziale. La CEC ha manifestato grande preoccupazione sulla dolorosa situazione che ci si ritrova a vivere riguardo al diritto alla salute dei nostri cittadini. Su tali argomenti all'Assessore è stato consegnato un pro-memoria preparato da Mons. Luigi Renzo.



Attenzione è stata data ad una riflessione sulla pietà popolare ed in particolare al mondo delle Confraternite, con l’audizione del dott. Antonio Caroleo, responsabile regionale delle confraternite, che ha evidenziato la preziosa risorsa della dimensione confraternale nelle nostre realtà ecclesiali ed il delicato momento che vivono. Urge una crescita di fede di coloro che appartengono alle confraternite ed occorre accompagnarli in percorsi di formazione. È stato nominato Assistente Ecclesiastico Regionale don Vincenzo Schiavello dell'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, già nominato collaboratore di Mons. Emilio Aspromonte, dimissionario per motivi di salute.



L’Arcivescovo di Cosenza, S.E. Mons. Francescantonio Nolè, delegato per la Liturgia, ha presentato le note introduttive con cui avviare l’uso del Messale Romano, rivisto e riproposto dalla CEI, a partire dalla prima Domenica di Avvento del nuovo anno liturgico 2020/2021.

S.E. Mons. Franco Milito, moderatore dell’Istituto Teologico Calabro “S. Pio X”, ed estensore del Corso su: “La Chiesa di fronte alla ‘ndrangheta”, riprendendo le proposte