Sa.Spo. Cagliari: medaglie ad Oristano nel nuoto FISDIR

Scarsi allenamenti alle spalle? Poco importa, la classe è acqua quando i campioncini si sanno destreggiare in piscina.

E la Polisportiva paralimpica più antica della Sardegna regala nuovi sussulti agonistici dall’impianto natatorio di Sa Rodia di Oristano, teatro dei Campionati Regionali di Nuoto FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

In tre sono partiti, e in tre sono tornati allegri e increduli per aver raccolto i metalli maggiormente pregiati e soprattutto aver polverizzato i loro vecchi primati personali.

Benedetta Strazzera esibisce i due ori nei 50 stile e nei 50 dorso.

Francesco Gentile è il più forte nei 50 stile e quinto nei 25 dorso.

Leandro Piana non ha il tocco di re Mida ma mette nella tasca della “tuta d’ordinanza” due bellissimi argenti nei 25 stile e nei 50 dorso.

Spedizione saspina andata a gonfie vele, grazie anche al contributo tecnico di Katia Pilia, cui si aggiunge quello morale assicurato dalle famiglie che hanno incoraggiato i loro pargoli per tutta la durata della manifestazione.

Parole davvero carine giungono dal presidente della Sardegna Sport Luciano Lisci: “Benedetta, Leandro e Francesco mi hanno sorpreso, non pensavo che seppur non in forma perfetta sarebbero riusciti a salire sul podio. Li abbraccio e mi complimento con loro; non oso immaginare dove potrebbero arrivare se nuotassero con più assiduità. Li attendo a braccia aperte per i prossimi appuntamenti agonistici, bravi davvero”.

E nel suo doppio ruolo di dirigente e mamma di Benedetta, Annalisa Zoccheddu spiega perché bisogna ritenere sorprendenti questi podi: “I nostri giovani atleti non hanno potuto allenarsi con costanza, penalizzati dal fatto che da novembre sono rimasti senza tecnico, costretto, per motivi di studio, a soggiornare fuori Sardegna. Da febbraio, però, grazie alla disponibilità del tecnico e vice-presidente Antonio Murgia ma specialmente all'affetto e alla dedizione di Katia Pilia, hanno potuto scendere in acqua e prepararsi ad affrontare le gare di domenica scorsa”.

A quel punto, rivedendoli attivi e determinati, anche il direttivo societario ha spinto affinché Leandro, Benedetta e Francesco intraprendessero nuove esperienze in contesti già abbondantemente sperimentati negli anni passati. “Pur nella consapevolezza che la preparazione non fosse delle migliori – conclude Zoccheddu – un semplice atto di presenza avrebbe arricchito l’autostima e la consapevolezza di una maggiore autonomia personale. Eravamo sicure di questo e non ci siamo sbagliate. I genitori, molto soddisfatti, ringraziano Katia Pilia e la Sa.Spo per l'ennesima bellissima esperienza, attendendo con trepidazione anche le prossime”.

Ora che sono maggiormente motivati, i ritmi di allenamento aumentano in vista dei Campionati Nazionali di Nuoto Promozionale FISDIR in programma a Terni dal 23 al 25 maggio 2025.

Nella foto da sx Francesco Gentile, Leandro Piana, Benedetta Strazzera