Sabato 28 ottobre il CPM Music Institute di Milano, ospita la masterclass del chitarrista statunitense MIKE STERN, in occasione dell’8° edizione della rassegna JAZZMI.

Sabato 28 ottobre il CPM Music Institute di Milano, la scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, ospiterà la masterclass del chitarrista statunitense MIKE STERN, in occasione dell’8ª edizione della rassegna musicale milanese JAZZMI.

Con più di trent’anni di carriera, una discografia che include più di una dozzina di registrazioni eclettiche e innovative e con 5 nominations ai GRAMMY, MIKE STERN è uno dei più importanti chitarristi e compositori jazz e jazz-fusion della sua generazione. Bostoniano di nascita, allievo di Pat Metheny, può vantare una carriera di tutto rispetto iniziata sul finire degli anni ’70 in cui spiccano le collaborazioni con i Blood Sweet & Tears, Billy Cobham, il sassofonista Billy Evans e Miles Davis, nelle cui band suona ininterrottamente dal 1982 al 1985, apparendo su tre album: “Man with the Horn”, “Star People” ed il live “We Want Miles”.

La masterclass, che si terrà nel Teatro del CPM Music Institute (Via Privata Elio Reguzzoni, 15 – inizio evento ore 11.00), sarà un viaggio nel mondo del Jazz, tra suggestioni sonore e approfondimento di argomenti più tecnici e stilistici, per poter così apprendere e affinare le proprie conoscenze. L’incontro è rivolto principalmente ai chitarristi, ma aperto a tutti i musicisti e agli appassionati di musica.

Organizzata in collaborazione con il festival JAZZMI, la masterclass di Mike Stern si inserisce all’interno del calendario dell’8° edizione di JAZZMI, rassegna musicale meneghina che dal 12 ottobre al 5 novembre porta non solo la musica Jazz in teatri, club e spazi alternativi, ma anche film, mostre ed incontri con artisti.

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://jazzmi.it/events/masterclass-con-mike-stern/

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o consultare il sito https://jazzmi.it/events/masterclass-con-mike-stern/.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico ricco e articolato di corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale curati da insegnanti professionisti (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Tecnico del Suono, Composizione Pop Rock, Electronic Music Producer, SongWriting, Arpa, Fiati e Violino Pop Rock) e propone percorsi Accademici, Pre-Accademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali (AFAM, BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master). È inoltre possibile intraprendere il triennio e il biennio per conseguire il Diploma Accademico di 1° e 2° livello, titoli equivalenti ad una Laurea triennale e magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Molti di coloro che hanno studiato al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Tananai, Assurditè, Lucrezia).

Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi, la più recente iniziativa è CO2 “Controllare l’odio” che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 11 carceri italiane (Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, più una variante attiva al carcere minorile Beccaria di Milano). Realizza progetti musicali educativi per il sociale, come le attività educative inserite nei programmi di recupero della Comunità di San Patrignano, e per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì, per la cultura, con la partecipazione al Premio Campiello Giovani.