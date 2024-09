L’organizzazione di volontariato

dedicata alla cura delle patologie cardiovascolari

SAFE HEART ODV

presenta

APERITIVO SOLIDALE

E VISITA GUIDATA

ALLA RESIDENZA VIGNALE

IL 24 SETTEMBRE A MILANO

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 presso la Residenza Vignale

Ingresso su prenotazione con pagamento anticipato entro il 16 settembre:

https://bit.ly/3WtNQ60

Il ricavato della serata sosterrà la prossima missione di Safe Heart ODV in Burkina Faso

Safe Heart ODV, associazione di solidarietà sociale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiovascolari verso tutte quelle popolazioni ferite da guerra e povertà, organizza per il 24 settembre UN APERITIVO SOLIDALE ED UNA VISITA GUIDATA alla Residenza Vignale di Milano (via Enrico Toti, 2). Il ricavato della serata sosterrà la prossima missione di Safe Heart ODV in Burkina Faso.

L’evento si svolgerà dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nella suggestiva cornice della Residenza Vignale, villa storica costruita per volontà di un principe austriaco: un luogo nascosto, aperto per l’occasione, che coniuga gli elementi decorativi della secessione viennese e dell’architettura liberty milanese.

Il ricavato dell’APERITIVO SOLIDALE sosterrà i progetti di Safe Heart ODV e sarà devoluto a missioni umanitarie no-profit in Burkina Faso, in particolare destinati alla cura di giovani pazienti con patologie delle valvole cardiache e alla formazione del personale locale.

Durante la serata, verranno condivise con il pubblico le testimonianze delle missioni umanitarie realizzate fino ad ora.

La partecipazione all’evento è solo su prenotazione con pagamento anticipato entro lunedì 16 settembre 2024.

Per prenotarsi è necessario compilare il form al seguente link: https://bit.ly/3WtNQ60.

È possibile scegliere la fascia oraria per la visita e il metodo di pagamento (PayPal, carta di credito o bonifico bancario).

Il contributo minimo è di 35 euro per l’APERITIVO SOLIDALE e di 60 euro per l’opzione APERITIVO SOLIDALE + VISITA GUIDATA alla Residenza Vignale.

È possibile sostenere l’associazione con una donazione al seguente IBAN: IT17U0303201601010000005969

Causale: Donazione liberale

L’associazione Safe Heart ODV nasce nel 2013 per volontà dei cardiochirurghi Maurizio Roberto, Marco Zanobini, Alberto Pilozzi Casado e Samer Kassem e si fonda sul principio che la salute è un diritto fondamentale e non elitario dell’uomo. Ha come obiettivo, oltre alla cura dei pazienti dei Paesi che la ospitano, anche la formazione adeguata di un team di cardiochirurghi in grado di operare autonomamente sul posto, al fine di sviluppare un sistema sanitario locale. Grazie all’attività di Safe Heart ODV è stato possibile effettuare il primo intervento cardiochirurgico a cuore aperto in Burkina Faso (2021) e, per la prima volta nei territori dell’Africa francofona, interventi di correzione dell’aorta ascendente e del ventricolo sinistro (2024).

www.safeheartodv.org