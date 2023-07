Salvataggio acrobatico in burrone: Vvf e unità Speleo Alpino Fluviali recuperano escursionista con Quad. I dettagli

Salvataggio acrobatico in burrone: Vvf e unità Speleo Alpino Fluviali recuperano escursionista con Quad, supportati dall'AW139 DRAGO VF146.

dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamenti di Rossano e San Giovanni in Fiore con supporto di unità Speleo Alpino Fluviali impegnate dalle ore 15.45 circa in località Santa Brigida nel comune di Longobucco per soccorso a persona caduta con il Quad in un burrone impervio durante una escursione.

Il personale giunto sul posto individuava e raggiungeva il malcapitato il quale veniva prontamente immobilizzato ricevendo le prime cure ma, considerata la zona impervia si rendeva necessario l'intervento del mezzo aereo per il recupero.

Pertanto, si allertava il reparto volo dei vigili del fuoco di Catania che inviava sul posto l'AW139 DRAGO VF146 con personale elisoccorritore.

Alle ore 19.45 la persona veniva recuperata con barella verricellata dal personale elisoccorritore dei vigili del fuoco. Il ferito veniva trasferito in zona sicura ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con Elisoccorso.