Salvataggio eroico: speleologa ferita riportata in superficie dopo caduta di sassi nella grotta Abisso Primeros nel Varesotto

È stata portata in salvo poco prima delle due di mercoledì notte la speleologa che martedì pomeriggio era stata colpita da una scarica di sassi, rimanendo bloccata nella grotta "Abisso Primeros", in località Val Alta, tra Duno e Cassano Valcuvia (Varese).

È ferita ma non gravemente e si trova in ospedale per accertamenti.



I tecnici della IX delegazione speleologica del Cnsas lombardo, circa una trentina provenienti da tutta la regione, hanno lavorato senza sosta a partire da martedì pomeriggio, partendo da un centro emergenza dal quale coordinare le complicate operazioni di recupero. (Ansa)