Salviamo Onofrio Sinopoli: scomparso nel nulla, chiunque lo veda chiami il 112

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Scomparso Onofrio Sinopoli a Centrache: l’appello accorato della famiglia e del Comune

Centrache (CZ), 24 maggio 2025 – È ancora in corso la ricerca di Onofrio Sinopoli, un uomo di 52 anni scomparso da Centrache, piccolo comune del catanzarese, lo scorso 21 maggio 2025. L’allarme è stato lanciato dai familiari, supportati dal Comune e dalle forze dell’ordine, che invitano la cittadinanza alla massima collaborazione.

Onofrio è alto 1,85 metri, pesa circa 100 kg, e al momento della scomparsa indossava una maglia blu e pantaloni neri. L’ultima segnalazione lo colloca a piedi e senza alcun mezzo di trasporto: né auto, né bici.

L’appello è chiaro: “Le ricerche continuano, per favore se lo vedete fermatelo e chiamate subito... non lasciatelo andare via. È a piedi, nessun altro mezzo. Grazie.”

Come fornire segnalazioni

Chiunque abbia informazioni utili può contattare il numero del Comune di Centrache: 0967 95 5126 oppure rivolgersi direttamente al servizio di emergenza 112. Le autorità ricordano che anche un piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza.

Una comunità unita nella speranza

La scomparsa di Onofrio ha colpito profondamente la comunità di Centrache. Amici, conoscenti e volontari si stanno mobilitando per partecipare attivamente alle ricerche, battendo sentieri, strade e campagne nei dintorni del paese.

La famiglia, in un clima di grande angoscia, ringrazia chiunque stia contribuendo e chiede di non abbassare la guardia: ogni minuto è prezioso.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti