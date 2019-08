Salvini: al voto e poi Flat Tax, era impossibile con i M5S, al PD basta sterilizzare L'iva

ROMA 21 AGOSTO - "Se si va al voto, subito dopo è possibile approvare una manovra che non si limiti a sterilizzare l'Iva ma arriva ad abbassare le tasse agli italiani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini all'arrivo alla Camera. "Abbiamo idee - prosegue - che con il M5s non era possibile realizzare, a partire dalla flat tax. Categorie economiche si stanno esprimendo e sono contro manovre che alzano le tasse. Sento parlare di patrimoniale, precarietà. Il Pd si accontenta di sterilizzare l'Iva, a noi non basta, le tasse vanno abbassate".

