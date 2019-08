Salvini giunto in municipio Catania, manifestanti pro-contro Video

CATANIA, 11 AGOSTO - Matteo Salvini è appena giunto in municipio a Catania, dove l'attende il sindaco Salvo Pogliese. In piazza duomo, davanti a Palazzo degli Elefanti, ci sono un centinaio di persone divise in due schieramenti: pro e contro il ministro. I simpatizzanti della Lega espongono uno striscione con la scritta "Catania identitaria". Fra i due gruppi c'è stato qualche momento di tensione.

Segue Aggiornamento

Salvini, chiamo a raccolta l'Italia del sì

'Nelle prossime settimane in Parlamento si confronteranno due idee diverse di Italia: quella del si è quella del no. Il popolo del no e ben rappresentato dalla gente fuori dal municipio (un gruppo l'ha contestato, ndr) e dall'appello di Renzi: no alle elezioni, alle grandi opere, alla riforma fiscale, alla riforma della giustizia". L'ha detto Matteo Salvini a Catania. "Io chiamo a raccolta, e Catania ne è un esempio virtuoso, l'Italia del sì - ha aggiunto - che scommette sul futuro e non sull'assistenza". .