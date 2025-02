Sampdoria-Cosenza: Mister Semplici carica la squadra, “Serve una vittoria per svoltare” (Video)

Alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Cosenza, l’allenatore blucerchiato Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della sua squadra e le aspettative per la partita. La Sampdoria cerca una vittoria che possa rappresentare una svolta in una stagione finora complicata.





Obiettivo vittoria per risalire la classifica

"Da settimane cerchiamo un successo che possa darci un po’ di serenità e farci cambiare marcia in questa stagione così difficoltosa", ha dichiarato Semplici. "La squadra ha fatto delle buone cose, ma alcuni errori ci sono costati caro. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Domani vogliamo provare a fare la nostra partita, ma sappiamo che affronteremo una squadra con valori importanti. In Serie B non ci sono partite facili, basta guardare la nostra classifica per capirlo."

La Sampdoria è chiamata a ritrovare quella fiducia necessaria per invertire la rotta: "Ci stiamo preparando al meglio per fare una prestazione di livello e, possibilmente, ottenere una vittoria che darebbe tanta fiducia ai ragazzi."





Cambi di modulo e scelte di formazione

Semplici ha poi parlato delle possibili variazioni tattiche: "Un cambio di modulo? Direi di no. Purtroppo Curto è squalificato e Altare ha svolto il primo allenamento vero con noi solo oggi, quindi valuteremo fino all’ultimo. Ci sono altre situazioni da monitorare per mettere in campo gli 11 migliori."

Per quanto riguarda i nuovi innesti, il tecnico blucerchiato si è detto soddisfatto: "Perisan è arrivato nelle giuste condizioni, si è sempre allenato ed è pronto per giocare. Gli arrivi sono importanti, ma inserirli subito e risolvere i problemi non è semplice. Serve tempo e lavoro."





L’importanza dei risultati

"Se fosse l’ultima partita del campionato, potremmo considerarla una sorta di ultima spiaggia. Ma siccome non lo è, dobbiamo affrontarla con lucidità. È una gara importantissima e può essere determinante per noi, ma siamo consapevoli delle difficoltà incontrate finora."

Semplici ha poi commentato l’andamento della squadra: "Abbiamo dato una certa continuità ai risultati, anche se non abbiamo vinto. Rimanere agganciati al treno delle squadre in lotta per la salvezza è stato fondamentale. È chiaro che un pareggio può essere visto quasi come una sconfitta, ma l’importante è ritrovare qualche vittoria che ci possa dare una scossa."





La gestione di Coda e degli attaccanti

Un tema caldo riguarda l’impiego di Massimo Coda: "Quando giocava, c’era chi diceva che non faceva quello che doveva. Ora che non gioca sempre, si dice che debba essere titolare. Io faccio le scelte in base a quello che vedo in allenamento e alle esigenze della squadra. Coda ha sempre giocato con me, tranne che in una partita. Ora dobbiamo ritrovare la sua miglior versione per ottenere quel contributo che tutti si aspettano da lui."





Mercato e difficoltà in difesa

Semplici ha parlato anche del mercato e delle difficoltà nel reparto arretrato: "L’obiettivo sarebbe avere due giocatori per ruolo. Abbiamo lavorato per completare la rosa, ma non è stato semplice. In difesa siamo stati numericamente in difficoltà e ora, nonostante gli arrivi, abbiamo qualche problema. Curto è squalificato e altri giocatori non sono al meglio. Ma dobbiamo concentrarci su chi c’è e prepararci al meglio."

Sulle condizioni di alcuni giocatori, il tecnico ha aggiunto: "Melle non sta bene e probabilmente non sarà della partita. Anche Samir ha avuto qualche problema fisico e oggi valuteremo chi potrà essere della gara dall’inizio o a partita in corso."





Determinazione e mentalità per risalire

Infine, Semplici ha sottolineato l’importanza di affrontare le difficoltà con determinazione: "Quando vieni da un percorso così complicato, con aspettative altissime, e ti ritrovi in fondo alla classifica, non è semplice. Ma la storia insegna che per uscire da queste situazioni servono voglia di lottare e determinazione. Non dobbiamo farci condizionare dalle pressioni esterne. Il gruppo è sano, anche se il mercato ha creato qualche distrazione. Per questo non vedo l’ora che si chiuda e possiamo concentrarci esclusivamente sul campo."

Con queste premesse, la Sampdoria si prepara a una sfida cruciale contro il Cosenza, con l’obiettivo di trovare finalmente una vittoria che possa dare nuovo slancio alla stagione.