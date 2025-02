San Giovanni in Fiore, aggredisce e picchia la madre: arrestato un 27enne

Donna costretta a ricorrere alle cure ospedaliere

SAN GIOVANNI IN FIORE – Un grave episodio di violenza familiare si è verificato a San Giovanni in Fiore, dove un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP di Cosenza, su richiesta della Procura, dopo un’indagine che ha rivelato un preoccupante quadro di maltrattamenti e violenze ai danni della madre.

Ripetute minacce e violenze: il dramma della donna

Le indagini condotte dai militari della città silana hanno evidenziato una situazione di grave disagio, caratterizzata da continue minacce, vessazioni e aggressioni che hanno causato nella donna un forte stato di ansia e timore per la propria incolumità. L’ultimo episodio, culminato in una violenta aggressione, ha costretto la vittima a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale.

Arresto e custodia cautelare in carcere

A seguito della ricostruzione dei fatti e della gravità delle accuse, il ventisettenne è stato trasferito in carcere. Le autorità hanno riconosciuto nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione del reato. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha posto fine a una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche.

Violenza domestica: un fenomeno da contrastare

Questo episodio si inserisce nel triste fenomeno della violenza domestica, un problema purtroppo ancora diffuso. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di denunciare per tempo qualsiasi forma di maltrattamento per tutelare le vittime e garantire loro la necessaria protezione.