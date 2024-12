San Mauro Castelverde presenta la XII edizione del premio letterario e la V edizione del festival di poesie “Paolo Prestigiacomo”.

Pubblicato il bando della XII edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” che vede novità di rilievo. Il premio rientra nel Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo, fondato e diretto da Fabrizio Ferreri, che quest’anno giunge alla 5 edizione, ed ha lo scopo di promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo, già allievo e amico di Aldo Palazzeschi, nato a San Mauro Castelverde nel 1947 e scomparso a Roma nel 1992.

“Per assicurare ulteriormente la qualità del Premio – spiega Ferreri - quest’anno sperimenteremo una formula inedita puntando su una giuria molto ampia nei ranghi, di assoluto prestigio, composta da poeti, critici letterari, docenti universitari, opportunamente differenziati per classe anagrafica, origine geografica e luogo di residenza, visione della poesia espressa.”

La partecipazione al premio letterario, organizzato da Fabrizio Ferreri, Andrea Accardi, Giuseppe Condorelli, Diego Conticello e dalla presidente della giuria Gabriella Sica, è gratuita e avviene solo su segnalazione diretta dell’opera da parte di uno o più membri della giuria composta da 100 rinomate personalità del mondo della poesia, della letteratura, della critica letteraria e dell’editoria. Le opere, in lingua italiana, che è possibile segnalare per le due categorie devono essere pubblicate tra il 15 marzo 2024 e il 30 maggio 2025.

“Il Premio e il Festival di poesia intitolato a Paolo Prestigiacomo – dichiarano il Sindaco Giuseppe Minutilla e l’assessore alla cultura Matteo Mazzola – è ormai un appuntamento imprescindibile per San Mauro Castelverde che per il tramite di questo figlio illustre può raccontare e fare conoscere i valori e le peculiarità della propria comunità”

IL PREMIO

Il premio si articola in due sezioni: “Assoluta” e “Under 35”. Risulteranno vincitori delle due sezioni gli autori che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze da parte della giuria con due separate votazioni. Dopo avere selezionato i primi dieci autori per ogni categoria, tra questi, con ulteriore votazione, saranno individuati i due vincitori che saranno comunicati entro la prima settimana di giugno 2025. Al vincitore di ogni sezione andranno 500 euro più il viaggio, alloggio e vitto per il weekend del Festival di poesia “Paolo Prestigiacomo” che si terrà a San Mauro Castelverde nel mese di luglio 2025 nell’ambito del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo. L’autore che accetta il premio dovrà consegnare la sua opera alla costituenda Casa della Poesia del Comune di San Mauro Castelverde e ritirare personalmente i premi durante la serata di premiazione, pena la perdita degli stessi. IL bando è reperibile nel sito www.festivalprestigiacomosanmaurocastelverde.it

LA GIURIA

Alberto Bertoni, Alberto Fraccacreta, Alessandra Corbetta, Ana Ilievska, Andrea Inglese, Angelo Santangelo, Anna Maria Curci, Antonino Bondì, Antonio Bux, Antonio Francesco Perozzi, Antonio Lanza, Arianna Vartolo, Barbara Buoso, Bernando De Luca, Bernardo Pacini, Carmen Gallo, Carola D'Andrea, Cettina Caliò, Christian Sinicco, Claudia Mirrione, Claudio Damiani, Cristiano Poletti, Daita Martinez, Daniela Pericone, Diletta D'Angelo, Eleonora Conti, Elisa Donzelli, Enrico De Lea, Enzo Cannizzo, Erika Donzella, Fabio Michieli, Fabrizio Cavallaro, Federico Di Mauro, Federico Italiano, Florinda Fusco, Franca Alaimo, Francesco Brancati, Francesco Filia, Francesco Iannone, Francesco Maria Terzago, Francesco Napoli, Franco Buffoni, Gabriel Del Sarto, Gabriella Grasso, Gabriella Sica, Giacomo Vit, Gianluca D’Andrea, Gianluca Furnari, Gianni Montieri, Gilda Policastro, Giorgia La Placa, Giorgiomaria Cornelio, Giovanna Rosadini, Gisella Blanco, Giulia Scuro, Giuseppe Grattacaso, Giuseppe Manitta, Ilaria Durigon, Italo Testa, Laura di Corcia, Laura Liberale, Laura Pugno, Lorenzo Allegrini, Lorenzo Mari, Luca Pizzolitto, Luciano Mazziotta, Luciano Neri, Marco Aragno, Maria Borio, Maria Gabriella Canfarelli, Maria Grazia Insinga, Maria Pia Quintavalla, Marilina Giaquinta, Mary Tolusso, Milo De Angelis, Nicola Grato, Nino Iacovella, Noemi de Lisi, Ornella Tajani, Paola Silvia Dolci, Patrizia Sardisco, Pietro Cardelli, Pietro Russo, Ranieri Teti, Renata Morresi, Renato Pennisi, Riccardo Frolloni, Roberto Batisti, Roberto Cescon, Rossella Caleca, Rossella Pretto, Salvatore Ferlita, Saragei Antonini, Sebastiano Adernò, Sebastiano Aglieco, Sebastiano Burgaretta, Sergio Rotino, Silvia Rosa, Stefano Brugnolo, Stefano Dal Bianco, Tiziano Broggiato, Tommaso Di Dio, Umberto Piersanti, Valentina Sturli, Vanni Santoni, Vincenzo Frungillo, Vincenzo Pinello.