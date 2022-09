San Sostene. SP131 auto precipita in scarpata per 40 metri. Intervento dei Vvf e Suem118

SAN SOSTENE, 24 SETT - Alle 00:20 personale VF del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato con supporto del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale, è intervenuto lungo la SP131 nel comune di San Sostene per il soccorso ad un’autovettura uscita di strada e precipitata per oltre quaranta metri lungo una scarpata impervia.



A bordo della vettura il solo conducente di anni 70 circa.

Con l’impiego di tecniche SAF i vigili del fuoco hanno raggiunto la vettura e prestato le prime cure al conducente ferito ma ancora in vita. Lo stesso veniva immobilizzato su barella spinale, recuperato ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

In aggiornamento

Intervento ancora in atto si sta provvedendo al recupero di effetti personali del malcapitato ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle operazioni di soccorso.