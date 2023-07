Sanità, al Congresso UGL Salute di Milano Roberto Cirami eletto Segretario Provinciale

Alla presenza del Segretario Nazionale Gianluca Giuliano il Congresso Provinciale della UGL Salute di Milano ha eletto per acclamazione nuovo Segretario Provinciale Roberto Cirami che succede a Riccardo Melias ora impegnato in una importante carica presso la Regione Lombardia. “Cirami, a cui va l’augurio di un proficuo lavoro da parte dell’intera Federazione, raccoglie un’eredità importante in un ruolo ricoperto con meticolosità, partecipazione ed entusiasmo da Melias che non possiamo che ringraziare per gli ottimi risultati ottenuti sul territorio” ha dichiarato il Segretario Nazionale Giuliano.

“È un passaggio di consegne nel segno della continuità – ha proseguito - e sono certo che anche Cirami saprà distinguersi al fianco degli operatori sanitari nei tanti fronti aperti e che meritano la massima attenzione. Un pensiero, in questo momento, va anche a Gabriella Simbula, scomparsa prematuramente tempo fa, che ha gettato le basi per la grande crescita della UGL Salute Milano”.

Il nuovo Segretario Provinciale è quindi intervenuto per la prima volta nel suo nuovo ruolo. “Grazie alla UGL Salute - ha detto Cirami - per la grande fiducia che mi ha mostrato. Qui a Milano c’è una squadra che sta lavorando con competenza da tempo e che ha allargato di molto la base degli iscritti. Da questo momento mi impegno a proseguire sulla strada tracciata da Melias e lottare, in ogni luogo, per i diritti e la dignità degli operatori sanitari” ha concluso.