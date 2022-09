Sanità: ecco la classifica delle Regioni, Veneto in testa. Ecco il dettaglio. Dati Lea 2018, in coda ma in miglioramento Calabria e Centro Sud.

ROMA, 06 NOV - Il Veneto è al primo posto nella classifica delle regioni che assicurano le migliori cure essenziali ai cittadini, mentre in fondo alla classifica c'è la Calabria, inclusa nella Zona Rossa in base all'ultimo dpcm per il contrasto alla diffusione del coronavirus, proprio a causa della fragilità del suo sistema di assistenza sanitaria.

Questi i dati della griglia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) relativi all'anno 2018 pubblicata dal ministero della Salute, i cui risultati erano stati anticipati, in buona parte, a gennaio.

Analizzando il trend 2012-2018, si legge, "emerge un sostanziale miglioramento del punteggio medio globale che cresce passando da 191 nel 2017 a 199 nel 2018". Una fotografia che in questi due anni ha comunque subito mutazioni e sviluppi. La pagella prende in considerazione diverse indicatori, che vanno dall'adesione agli screening oncologici ai parti cesarei, dal tasso di vaccinazione ai ricoveri inappropriati.

Nel 2018 risultano valutate positivamente: Veneto che guida con 222 punti su 225, seguito da Emilia-Romagna (221), Toscana (220), Piemonte (218), Lombardia (211) e Liguria (211). Si trovano quindi Umbria (210), Abruzzo (209), Marche e Friuli-Venezia Giulia (206).

Si collocano con un punteggio compreso tra 200 e 160, il minimo livello accettabile: Basilicata (191), Lazio (che passa da 180 punti del 2017 a 190 punti del 2018), Provincia Autonoma di Trento (185), Puglia (186), il Molise (passato da 167 a 180) e la Sicilia (da 160 a 171).

In coda la Campania, che balza da 153 punti del 2017 a 170 del 2018, e la Calabria, passata da 136 ai 162. Sotto la soglia di sufficienza risultano formalmente alcune regioni e province autonome, che, in quanto tali, non sono sottoposte a verifica degli adempimenti e i cui dati sono stati riportati quindi, come precisa il documento, solo "ove disponibili": Valle d'Aosta (159), la Sardegna (145) e Bolzano (142).