Sanità: Falcomatà presidente comitato sindaci Asp Reggio. Alla vicepresidenza il sindaco Alessio

Sanità: Falcomatà presidente comitato sindaci Asp Reggio. Alla vicepresidenza il primo cittadino di Gioia Tauro, Alessio

REGGIO CALABRIA, 21 DIC - Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è stato eletto all'unanimità presidente del Comitato dei sindaci dell'Azienda sanitaria provinciale. L'elezione è avvenuta stamane alla presenza dei primi cittadini del Comitato.



Alla vicepresidenza, sempre alla unanimità, è stato eletto il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio. "La scorsa settimana la Conferenza dei sindaci dell'Asp - è scritto in un comunicato - si era riunita per eleggere gli organismi. Erano stati indicati come componenti del Comitato i sindaci Stefano Calabrò, per l'Area dello Stretto, Aldo Alessio per la Piana di Gioia Tauro, Giovanni Calabrese per la Locride e Pierpaolo Zavettieri per i comuni dell'area grecanica.



È toccato a loro quattro, insieme allo stesso sindaco del Comune capoluogo Giuseppe Falcomatà, indicare questa mattina i nominativi per la presidenza e la vicepresidenza dell'organismo". Falcomatà ha espresso soddisfazione per il "clima di grande collaborazione e di proficua sinergia istituzionale che ha caratterizzato il percorso di dialogo e di cooperazione tra tutti i sindaci della Città Metropolitana. Un confronto all'insegna della responsabilità istituzionale che ha caratterizzato anche la riunione di oggi per la scelta degli organismi di direzione".



"Ancora una volta - ha aggiunto Falcomatà - i sindaci dimostrano grandissima maturità, esprimendo piena capacità di rappresentanza e di organizzazione, in modo unanime e ben al di là di improduttive logiche di appartenenza politica o partitica, ma secondo regole improntate al senso istituzionale, nell'interesse supremo del raggiungimento del bene comune per la comunità metropolitana che, nel caso di specie, corrisponde al ripristino e alla difesa del diritto alla salute per tutti i cittadini".



Si è trattato per il neo presidente dell'organismo di "una bellissima pagina di sinergia istituzionale che segue l'importante iniziativa sul tema della sanità avviata nei mesi scorsi dai sindaci della Città Metropolitana e dell'intera Calabria, che è poi culminata nell'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della nomina del Commissario per la Sanità calabrese. Proprio per dare continuità a questo sano e concreto impegno da parte dei Sindaci sul tema della sanità abbiamo già individuato come primo obiettivo del Comitato dei sindaci dell'Asp quello di chiedere un incontro ai Commissari della stessa Azienda sanitaria provinciale e successivamente al Commissario regionale Longo".