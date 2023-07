Sanità, Giuseppe Perricone eletto Segretario Provinciale di Pordenone della UGL Salute

Volontà, partecipazione, competenza. Sono le caratteristiche che dipingono Giuseppe Perricone che il V Congresso Provinciale della UGL Salute ha eletto, per acclamazione, Segretario di Pordenone. Per lui e per la sua squadra la marcia per una migliore sanità del futuro non si arresta. “Proseguire nel mandato è per me un grandissimo onore” – dichiara Perricone. “La nostra sfida sul territorio, per i diritti degli operatori, prosegue senza sosta. I lavoratori ci hanno premiato con la conquista, poco più di un anno fa, di due RSU. Non intendiamo fermarci perché crediamo di poter dare un contributo al rilancio della sanità locale”. A Perricone arrivano i complimenti della UGL Salute Nazionale. “Giuseppe – ha detto il Segretario Gianluca Giuliano – ha avuto la forza di fare entrare e radicare la nostra sigla nel territorio di Pordenone e nella sua provincia. Lo ha fatto ascoltando, proponendo e mettendo sempre al centro di ogni battaglia i diritti dei professionisti della salute. Siamo sicuri che la crescita della UGL Salute Pordenone, sotto la sua guida, proseguirà spedita”.