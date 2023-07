Sanità, Matteucci (UGL): “Direttore Generale ASL Teramo ci convochi urgentemente per criticità emergenza territoriale 118”

“Abbiamo inviato alla Direzione generale della Asl di Teramo una richiesta urgente di incontro per essere messi a conoscenza delle decisioni che verranno assunte per fronteggiare le criticità che attanagliano il servizio di emergenza territoriale 118” dichiara il Segretario della UGL Salute Teramo Stefano Matteucci. “Abbiamo più volte rimarcato l’importanza del servizio di emergenza territoriale del 118 provinciale – prosegue il sindacalista - comunicando le nostre preoccupazioni di fronte ad alcune problematiche strutturali, tra cui la carenza degli organici in servizio.

Servono molti medici ma reperirli sta diventando una missione impossibile. A fronte di organici che si assottigliano stridono quindi i bandi di concorso che vengono disertati dai professionisti. La nostra richiesta di assegnazione di personale infermieristico dedicato per eliminare l’infermiere condiviso nei pronto soccorso e le prestazioni aggiuntive per le ambulanze India è stata inascoltata. Dal 1° agosto, mentre in concomitanza con le vacanze estive aumenterà la richiesta di assistenza, ci sarà un’ulteriore riduzione di personale medico. In queste condizioni, e senza interventi urgenti a risoluzione delle criticità, diventerà sempre più complicato garantire un’assistenza adeguata” conclude il sindacalista .