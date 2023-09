Sanità, Matteucci (UGL): “Strutture private: e la sicurezza?”

“I recenti drammatici fatti accaduti nell’hinterland milanese con un incendio sviluppatosi in una Residenza Sanitaria non sono isolati. Infatti, ieri notte un equipaggio del 118 di Roseto è rimasto bloccato in un ascensore presso una struttura riabilitativa privata convenzionata con la Asl di Teramo” dichiara Stefano Matteucci Segretario provinciale della Ugl Salute Teramo.

“A seguito di richiesta di soccorso, l’equipaggio mentre cercava di raggiungere l’utente bisognoso di soccorso al secondo piano accompagnato dal personale della struttura, è rimasto bloccato con i presidi e la barella all’interno dell’ascensore privo di ricircolo di aria, sistema di ritorno al piano e sistema di sblocco dall’interno. Soltanto il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dal personale bloccato all’interno, ha potuto evitare il peggio.

Serve di migliorare la sicurezza nelle strutture private al fine di evitare situazioni che possano compromettere l’incolumità dei lavoratori e degli ospiti in queste, provvedendo ad inviare segnalazioni, ove ce ne fosse bisogno, agli organi competenti” conclude il sindacalista.