Sanità, Matteucci (UGL Teramo): “Arrivano i rinforzi, ora attendiamo scorrimento graduatoria OSS”

La Ugl Salute Teramo plaude alla pubblicazione da parte della Asl di Teramo della delibera di assunzione dei 90 infermieri vincitori del concorso indetto nel 2020 a cui si vanno ad aggiungere altre 54 unità supplementari. “Finalmente vale il merito – dice il Segretario della UGL Salute di Teramo Stefano Matteucci - con l’immissione in ruolo di nuovo personale per rinforzare la carenza organica.

Come già avevamo precedentemente annunciato, la Asl di Teramo ha provveduto in questi giorni ad inviare le richieste di documentazione al fine di ottemperare nel più breve tempo possibile all’immissione degli operatori nei vari presidi e unità operative del territorio. Abbiamo sempre cercato di non creare allarmismi ritenendo giusta la tutela dei concorsisti, anche per la presenza di numerosi ricorsi, ad oggi conclusi, che di fatto impedivano di renderla definitiva.

Augurando buon lavoro al nuovo personale, attendiamo lo scorrimento della graduatoria degli OSS, intravedendo così uno spiraglio di luce nell’immediato” conclude il sindacalista.