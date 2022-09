Sanità: Sindaco San Giovanni in Fiore, positivo impegno di Sapia

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS), 24 DIC - "Ringrazio il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia per l'impegno profuso a favore della sanità nel territorio di San Giovanni in Fiore".

Lo afferma, in una nota, il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro. Belcastro, nella nota, "fa riferimento all'approvazione dell'ordine del giorno, a prima firma dello stesso Sapia, con cui la Camera ha impegnato il governo a destinare risorse aggiuntive per il potenziamento degli ospedali montani, al fine di garantire più personale medico e paramedico, il servizio di Cardiologia per 24 ore giornaliere e la realizzazione di piattaforme per l'elisoccorso anche di notte". "Soprattutto sulla sanità - sostiene Belcastro - non ci si può dividere e bisogna trovare ampie convergenze politiche, anche per ripartire il Fondo sanitario secondo il fabbisogno di cure nelle singole Regioni, il che darebbe alla Calabria almeno 130 milioni all'anno in più e servirebbe a ridurre l'emigrazione sanitaria e a migliorare i servizi che abbiamo".

"Auspico - conclude il sindaco di San Giovanni in Fiore - la massima unità sulla grande questione della tutela del diritto alla salute e ringrazio ancora il deputato e la maggioranza di Governo per la vicinanza dimostrata alla comunità di San Giovanni in Fiore, che vanno al di là dell'appartenenza politica".