Sanità Teramo, Matteucci (UGL): “Positivo l’incontro sul 118 ”

“Al termine dell’incontro con la Direzione Strategica della Asl di Teramo sul servizio 118, possiamo ritenerci soddisfatti dell’esito.” Dichiara Stefano Matteucci segretario provinciale della Ugl Salute Teramo. “Abbiamo da sempre a cuore la tutela dei lavoratori e della popolazione e viste le preoccupazioni paventate nella richiesta di confronto, fermo restando la carenza dei medici in generale e di quelli del 118, abbiamo constatato l’apertura della Asl Teramana, che ha mostrato attenzione verso le nostre proposte, accettandole, nel cercare di garantire una costante e qualificata tutela dei cittadini, in piena stagione estiva, salvaguardando le postazioni territoriali di pertinenza aziendale. Abbiamo riscontrato, lodandolo, l’avvio da parte dell’Assessorato alla Salute della Regione Abruzzo di un nuovo assetto organizzativo del sistema 118 tale da poter garantire il mantenimento di standard qualitativi per il futuro. Come Ugl Salute Teramo, da tempo abbiamo chiesto l’assegnazione di personale dedicato al Servizio, ottenendo dalla Asl una apertura positiva in tal senso” conclude il sindacalista.