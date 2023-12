Sanità Teramo: Stefano Matteucci eletto nel Consiglio Nazionale UGL Salute

Il V° Consiglio Nazionale della UGL Salute, svoltosi a Pomezia alle porte di Roma il 5 e 6 ottobre, ha rinnovato la fiducia, per il prossimo quadriennio, al Segretario uscente Gianluca Giuliano. Una rielezione giunta per acclamazione dell’assise al termine di due giorni intensi sviluppatisi intorno al tema ““Costruiamo la Sanità del Futuro”. Tanti gli ospiti politici, istituzionali, religiosi, sindacali, degli ordini professionali e della parti datoriali che hanno portato il loro contributo.

Si è dibattuto delle problematiche attuali che attanagliano la sanità italiana, da nord a sud: la mancanza dei professionisti della salute, l’impossibilità di risposte certe alla richiesta di cure da parte della popolazione, il problema delle aggressioni e della sicurezza del personale nelle strutture sanitarie e, tema fortemente richiesto dal Coordinamento Nazionale Emergenza e Urgenza, il riconoscimento della figura dell’autista soccorritore nel servizio 118, uniformando la figura sul territorio nazionale auspicando internalizzazione dei servizi.

Durante i lavori il Segretario della UGL Salute Teramo, Stefano Matteucci, è stato eletto nel Consiglio Nazionale. “E’ un grande onore per me – ha detto - assumere questo impegno. Il grande lavoro svolto dal Segretario Giuliano è sotto gli occhi di tutti. Nel nostro territorio, quello di Teramo e dell’Abruzzo intero, la UGL Salute cresce costantemente e si assume l’impegno di proseguire nelle lotte per la giustizia sociale al fianco degli operatori sanitari”