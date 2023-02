Sanremo 2023, il festival dei colpi di scena

Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo. La kermesse, condotta da Amadeus e Gianni Morandi, ha premiato in termini di ascolti, come testimoniano i dati auditel, ma sollevato un mare di critiche.

I protagonisti assoluti del Festival sono stati sicuramente i “Ferragnez”, ovvero Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer ed imprenditrice digitale, co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, ha fatto discutere per la scelta dell’outfit targato Dior e Schiaparelli, con cui ha voluto lanciare un messaggio di libertà rivolto a tutte le donne.

A partire dal vestito manifesto “Pensati libera”, alla particolare gonna in tulle a forma di gabbia, o a quello che ritraeva il suo corpo che ha destato non poco scalpore fino a quello contro l’odio caratterizzato dalle frasi degli haters cucite su un peplo bianco.

Non è passato inosservato nemmeno il vestito “La donna madre e guerriera”, impreziosito da un’armatura d’oro e dalla sottoveste satin dipinta di blu, l’abito dei “diritti umani” e gioiello indossato che riproduce l’apparato riproduttivo femminile oppure l’abito “Body painting” raffigurante il corpo di una donna impresso sul blu di un abito colonna, nonché quello sulla femminilità maschile su cui sono stati cuciti degli addominali maschili.

Ad acuire le polemiche è stato altresì il monologo portato in scena dalla stessa influencer incentrato su una lettera dedicata a Chiara bambina, ritenuto da molti più un elogio alla sua carriera piuttosto di un manifesto dedicato all’emancipazione femminile.

Ad offuscare, però, la luce della Ferragni, ci ha pensato il marito Fedez. Il rapper si è reso protagonista di azioni che hanno scatenato aspre critiche sull’organizzazione del festival. In primis, strappando la foto del Ministro Bignami durante il concerto fuori dall’Ariston, indignando gli esponenti del Governo, per poi continuare nella serata delle cover. Difatti, alla fine dell’esibizione con gli Articolo 31, ha urlato: “Legalizza la cannabis”.

Ma nulla in confronto alla finalissima. Rosa Chemical, nel corso della sua performance, è sceso dal palco per simulare un siparietto hot con Fedez e al termine della canzone, dargli un bacio appassionato. Il tutto sotto gli occhi impietriti della moglie e dei presentatori che non sapevano come sdrammatizzare l’accaduto, ritenuto dal pubblico a casa diseducativo soprattutto per i più giovani. Un atto che ha creato dissapori a casa Ferragni- Lucia, come appurato dalla foto che immortala i coniugi discutere a seguito del fattaccio.

A parte i “Ferragnez”, impossibile dimenticare il colpo di scena di Blanco nella prima serata. Il giovane stava cantando l’ultimo singolo “L’isola delle rose” quando, improvvisamente, ha distrutto la scenografia del festival, fiori compresi. Un gesto che era previsto per pubblicizzare il nuovo brano e di cui era a conoscenza altresì il direttore artistico. Eppure a quanto pare, al rapper è sfuggita la situazione di mano, giustificandosi successivamente di essere stato colto dalla rabbia per via dei problemi con l’audio. Una marea di fischi si sono elevati dal pubblico e dilagava l’imbarazzo tra i vertici Rai, considerando le polemiche trascinatesi subito dopo la sfuriata.

Oltre ai colpi di scena offerti da Gianluca Grignani ed Arisa i quali, mentre si esibivano sulle note di “Destinazione paradiso”, hanno saputo mettere in difficoltà persino l’orchestra, e da Eros Ramazzotti che, nel duetto con Ultimo, aveva dimenticato le parole della sua canzone, si aggiunge alla rosa delle gaffe pure Gino Paoli.

Il celebre cantautore, al termine della sua performance, ha rivelato dei presunti tradimenti della moglie di Little Tony ai danni del cantante scomparso, lasciando di sasso Amadeus e Morandi.

Insomma, un’edizione che sta facendo parlare più per i flop rispetto ai top, ormai diventati epici sui social dove vengono pubblicati meme riguardo i momenti clou della kermesse, oscurando così i brani portati in gara.

Adesso la palla passa ai vertici Rai in quanto la direzione avrà il dovere di motivare quanto successo. Un festival che potrebbe costare caro ai gestori: infatti si vocifera già una possibile rimozione o affiancamento dei dirigenti della rete ammiraglia.