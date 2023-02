Sanremo 2023, un inizio tra sorprese e polemiche

E’ iniziato soltanto ieri il Festival di Sanremo ma già rischia di diventare il “festival delle polemiche”. Inizio col botto per la kermesse condotta dal direttore artistico Amadeus e da Gianni Morandi, che ha tenuto incollati alla televisione più di 10 milioni di telespettatori.

Un risultato importante dovuto anche ad una serata, ricca di colpi di scena, che ha fatto molto discutere. Come annunciato dallo stesso presentatore, per la prima volta nella storia, il concorso canoro si è fregiato della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Il Capo dello Stato, dopo l’omaggio in suo onore con l’Inno di Mameli, ha assistito al monologo di Roberto Benigni incentrato sulla Costituzione per celebrare i 75 anni dall’entrata in vigore.

Un intervento apprezzato dalla platea e non solo in quanto si è ricordato il ruolo della Carta fondamentale come baluardo dei diritti posti a fondamento di un paese civile. Dall’articolo 11 fino all’21, l’attore toscano ha rimarcato la libertà di espressione nonché il ripudio alla guerra e i principi cardini alla base di uno Stato democratico.

Il discorso ha fatto breccia, in particolar modo, nel cuore di Mattarella poiché Benigni ha sottolineato che, tra i padri costituenti, ci fosse anche il padre dell’attuale Presidente della Repubblica.

Dopodiché al via alla gara canora che ha visto alternarsi i primi 14 artisti, segnata altresì dalla presenza dell’attrice Elena Sofia Ricci che ha presentato la fiction “Fiori sopra l’inferno”, dal ricordo di Lucio Battisti e dall’esibizione dei Pooh.

Eppure a togliere la scena ai cantanti, ci ha pensato l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni in qualità di co-conduttrice. La moglie di Fedez non è passata inosservata agli occhi del pubblico per i suoi abiti “particolari”, firmati dalla maison Dior. A tal proposito, Ferragni ha voluto lanciare dei messaggi ben precisi in merito alla libertà della donna tramite l’outfit indossato per calcare la scena. Messaggio che, inoltre, è stato rimarcato durante il suo monologo.

A distruggere, però, l’atmosfera goliardica della serata d’esordio è stato Blanco che ha letteralmente distrutto la scenografia e i fiori sul palco perché, secondo lui, aveva riscontrato problemi all’audio nel corso dell’esibizione. Sfuriata che non è piaciuta al pubblico in sala ed “accolta” con fischi e urla nei confronti del cantante.

Intanto, la classifica provvisoria è guidata da Marco Mengoni seguito da Elodie, Coma_Cose, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Cugini di Campagna, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Ariete, gIANMARIA, Olly ed Anna Oxa.

Stasera si esibiranno Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.

Ad affiancare Amadeus e Morandi, ci sarà la giornalista Francesca Fagnani. Grande attesa per il trio Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri che canteranno insieme sul palco dell’Ariston, oltre alle performance del comico Angelo Duro, dei Black Eyed Peas e all’attore Francesco Arca, protagonista della nuova fiction Rai “Resta con me”.