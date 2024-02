Santa Caterina dello Ionio - Rassegna dell'Amministrazione Severino per il 2023: successi e progetti futuri

Sindaco Francesco Severino e la sua squadra Concludono il 2023 con ottimismo e prospettive per il 2024

Saluto di fine anno e scambio degli auguri

La sala del Consiglio comunale di Santa Caterina dello Ionio, nel pomeriggio odierno, ha ospitato il tradizionale appuntamento organizzato con l’obbiettivo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica il resoconto dei primi sei mesi di amministrazione che di fatto hanno chiuso il 2023.

A coordinare i lavori, il Presidente del Consiglio Comunale, Maria Criniti che facendo gli onori di casa ha introdotto la serata e presentato ai cittadini l’intenso lavoro condotto dal sindaco e dalla squadra di Governo. Si è detta particolarmente soddisfatta per i tanti traguardi centrati nell’ambito dei servizi sociali e dell’istruzione, deleghe a lei affidate per il mandato amministrativo.

È stato così proiettato un video riepilogativo del 2023, che ha ripercorso gli innumerevoli risultati conseguiti per la comunità̀ Caterisana.

Spazio poi all’assessore Federica Carnovale, la quale si è soffermata sugli aspetti turistici e sulle potenzialità̀ che Santa Caterina dello Ionio possiede e che dovrà̀ sfruttare nel futuro prossimo per innalzare l’offerta e la qualità̀ dei servizi. Ha poi fatto riferimento alle tante iniziative organizzate soprattutto nel periodo estivo con il coinvolgimento di molti volontari che vogliono contribuire per la crescita sociale.

Ha preso poi la parola anche il Consigliere Raffaele Dolce, quotidianamente impegnato per i bisogni del Centro Storico e, più in generale, del territorio comunale.

Ha parlato di istruzione, tutela ambientale e paesaggistica indicando un’importante strada da percorrere. Quella intrapresa, comunque, mira a migliorare la qualità̀ della vita di Santa Caterina dello Ionio e vi sono segnali incoraggianti in questa direzione. Serve impegno e determinazione!

Ha concluso infine il sindaco Ciccio Severino che ha ringraziato tutti i presenti per il contributo e la collaborazione che quotidianamente offrono all’amministrazione comunale. Ha illustrato le tante opere che stanno cambiando il volto di questo paese e si è detto particolarmente soddisfatto per il lavoro degli uffici comunali, sempre sul pezzo ed efficienti nel disbrigo di una burocrazia che spesso ostacola le procedure di realizzazione degli interventi. Tanti gli argomenti trattati: dal Palazzo Di Francia al Depuratore; da Palazzo Badolato e la Chiesa Sconsacrata alle opere di regimentazione delle acque ed alla sicurezza del territorio; dai servizi sino alle opere di efficientamento energetico.

Pure gli eventi culturali e la rete idrica hanno attratto l’interesse dei presenti.

Nel corso del suo intervento, ha poi trattato l’aspetto economico e finanziario dell’Ente, sottolineando come questa amministrazione gestisca in maniera oculata le poche risorse a disposizione ed agisca responsabilmente nell’interesse collettivo.

Ha parlato di futuro e di 16 milioni di euro di progetti esecutivi già approvati che consentiranno di migliorare ancora questi luoghi, così come ha descritto, prima di concludere, le tante tappe del suo recente viaggio nel territorio australiano, che il primo cittadino ha definito come un atto di ringraziamento verso i caterisani all’estero, ai loro sacrifici ed ai loro successi. Questo allontanamento dalla terra natìa non ha fatto venire meno la loro italianità e l’essere calabresi e Santa Caterina non li ha mai dimenticati.

Al termine, il taglio del panettone ha concluso l’evento.

Auguri per un fausto e proficuo 2024!