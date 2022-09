Regione: Santelli e De Caprio "Nuovo stanziamento a comuni costieri "A enti 'Bandiera blu'

Regione: Santelli e De Caprio, 700 mila euro a comuni costieri "A enti 'Bandiera blu' destinati anche 300 mila euro"

CATANZARO, 29 MAG - "Nuovo stanziamento per 700 mila euro ai Comuni costieri per la pulizia e la gestione delle spiagge, che si aggiunge ai 600 mila euro già erogati. A favore dei 14 Comuni destinatari della Bandiera Blu 2020, 300 mila euro per l'anno in corso, da destinare all'acquisto di attrezzature e dispositivi per la prevenzione dell'epidemia da Covid-19".



A riferirlo è un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. "Un atto concreto di dialogo - affermano il presidente della Giunta regionale Jole Santelli e l'assessore all'ambiente Sergio De Caprio - con la rete dei comuni . Solo ieri abbiamo ricevuto i sindaci, ascoltato le loro esigenze e presentato il nuovo brand Blu Calabria.



Oggi rispondiamo con i fatti, con un finanziamento 'ad hoc' teso a rendere più fruibili le spiagge quest'anno insignite di questo prestigioso riconoscimento, per assicurare tutela del territorio e maggiore sostenibilità ambientale. Contemporaneamente si risponde anche alle esigenze manifestate in merito alla gestione delle spiagge libere Covid-19 e alla strategia Calabria Covid free, sostanzialmente raddoppiando i fondi in materia".