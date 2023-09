Sarà il cantautore newyorkese e fenomeno del pianoforte Peter Cincotti a chiudere “Fatti di Musica Festival 2023” Il 27 novembre al Teatro Garden di Rende

Sarà il cantautore newyorkese Peter Cincotti a chiudere il 27 novembre al Teatro Garden di Rende Fatti di Musica 2023, 37° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in varie location della Calabria tra le più famose per bellezze paesaggistiche, patrimonio storico-culturale, richiamo turistico. Chiusura eccezionale e internazionale per un’edizione di Fatti di Musica che, con il suo format di oscar del live d’autore, ha presentato e premiato con il Riccio d'Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei più attesi concerti e spettacoli musicali dell’anno, con numeri record di presenze, in location mozzafiato come il Teatro dei Ruderi dell’ Area Archeologica di Cirella, l’ Anfiteatro Romano di Acri, il Porto di Catanzaro, Piazza 1° Maggio di Palmi, il lungomare di Siderno.

La popstar mondiale sarà in Italia per pochi preziosi concerti a fine novembre con la sua band: Tony Glausi, tromba, Joe Nero, batteria, Mark Lewandowski, basso. Nei live, insieme ai suoi brani più noti, presenterà l’attesissimo prossimo album "Killer On The Keys" in uscita l’8 settembre che, oltre ad alcuni inediti, contiene tributi ad icone del pianoforte tra le più celebri di tutti i tempi. Mescolando influenze che vanno da Nat King Cole, Billy Joel e Lady Gaga, a John Lennon, Bill Evans, Elton John e Coldplay, Cincotti unisce generazioni di pianisti con audaci arrangiamenti, voce sensuale e uno stile tutto suo. Per questo unico e raro concerto in Calabria i biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti autorizzati (platea € 30; galleria € 25, compreso prevendita).

Nato a New York l’11 luglio del 1983, cantante, cantautore, compositore, Cincotti è innanzitutto un autentico fenomeno del pianoforte, tanto che Elton John lo indicò come un suo erede. E’ stato l’artista più giovane, 18 anni fa, che abbia mai raggiunto il primo posto nella classifica Tabelle Jazz di Billboard. Da allora, ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo in alcuni dei templi della musica internazionale, dal Carnegie Hall di New York all’Olympia di Parigi, osannato da tutta la stampa mondiale a cominciare dal New York Times. I suoi album sono stati prodotti da icone della musica come Phil Ramone e il 16 volte vincitore del Grammy David Foster. In questi anni ha collaborato con altri grandi artisti, da Andrea Bocelli a David Guetta e ha condiviso il palco con leggende come Ray Charles. Protagonista anche di un cammeo come pianista nel film Spiderman 2, ha fatto da testimonial a molti marchi internazionali di moda ed è apparso come se stesso nella terza stagione della serie Netflix di successo House Of Cards. Premiato al Festival Jazz di Montreux per l’interpretazione di Night in Tunisia di Dizzie Gillespie, ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con l’hit Goodbye Philadelphia, estratto dal suo terzo album East of Angel Town. Ha all’attivo ben 5 album e 2 EP di grande successo. La tappa calabrese del tour di Cincotti, distribuito dalla Barley Arts, è organizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna con la collaborazione di Dedo Eventi di Alfredo De Luca e della Regione Calabria.

“Il concerto di Peter Cincotti del 27 novembre al Garden di Rende, con la presentazione in prima assoluta italiana del suo nuovo album – afferma Ruggero Pegna - è un evento prezioso, un’autentica perla di chiusura di un’edizione davvero incredibile di Fatti di Musica, caratterizzata da grandi eventi internazionali, come i concerti della Blues Brothers Band di Lou Blue Marini e di Tony Hadley, ex Spandau Ballet, oltre alla parata di stelle della musica d’autore italiana, con oltre 60mila presenze complessive di pubblico!”.