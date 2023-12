Sa.Spo. Cagliari: gli esiti dei CDS paralimpici di atletica leggera a Modena

CAGLIARI, 10 OTTOBRE 2023 - Non ricordano certo i lusinghieri risultati del glorioso passato prossimo (vedere scudetto del 2017), ma l’atletica in casa Sa.Spo. resiste e grazie ad un piccolo nucleo di irriducibili riesce comunque a sorprendere. I quattro convocati per Modena, senza nessuna paura, si cimentano nelle loro discipline più congeniali per accumulare più punti possibili che sono valsi un gratificante settimo posto assoluto maschile ai Campionati Italiani Paralimpici di Società organizzati dalla FISPES.

Le congratulazioni vanno distribuite equamente perché grazie al costante rendimento sono riusciti a mettersi alle spalle ben tredici società; probabilmente l’encomio speciale lo merita Roberto Felicino Musiu che abbrancando con indomita grinta i manici dell’avveniristico race runner ha totalizzato diversi record nazionali; i tanti punti extra usufruiti fanno lievitare la classifica della sua squadra composta anche dall’universitario Riccardo Campus, dallo scafato Fabrizio Minerba, dal poco più che neofita Massimo Salvau e dal tecnico accompagnatore Francesco Poma, alla sua prima avventura solitaria in questi contesti.

Ed è proprio lui a congratularsi con i saspini per la bella prova corale offerta: “Le loro sono state delle buonissime prestazioni – narra Poma – e sulla pista emiliana li ho trovati a proprio agio perché le condizioni metereologiche erano ottimali e l’organizzazione, gestita senza alcuna sbavatura, non ha generato ritardi o confusioni che avrebbero potuto deconcentrarli”. Di seguito entra nel merito delle singole prestazioni: “Sono sicuro che Roberto Felicino, nonostante i punti accumulati, possa migliorarsi ulteriormente. Un bravo anche a Massimo, seppur reduce da un piccolo infortunio, ritocca il personale nei 400, la distanza meno prediletta tra quelle percorse. Spero che si ristabilisca al più presto perché ha nelle gambe tempi più interessanti. Fabrizio non si è discostato tanto dai suoi limiti, mentre Riccardo si è avvicinato parecchio ai suoi record individuali nei 100 e 400 metri”.

Ed è proprio il podista terralbese ad aggiungere le sue sensazioni sulla trasferta modenese: “Le gare sono andate abbastanza bene – conferma Riccardo Campus - ho ottenuto dei tempi discreti, che posso migliorare. Penso che anche i miei compagni siano felici delle loro prestazioni e credo che complessivamente, come squadra, possiamo ritenerci soddisfatti dei punteggi ottenuti”.

I RISULTATI DEI SASPINI IN GARA AI CAMPIONATI ITALIANI SOCIETARI

Riccardo Campus (categoria T37): 100 mt (15.73) -200 mt (33.75) - 400 mt (1:13.87)

Fabrizio Minerba (T37): 100 mt (16.96) - 400 mt (1:26.03) – 800 mt (3:25.37)

Roberto Felicino Musiu (T72): 100 mt (24.73) - 200 mt (53.38) -400 mt (1:49.95)

Massimo Salvau (L2M) 100 mt (15.81) -200 mt (33.61) - 400 mt (1:19.49)

Nella foto di Massimo Bertolini/FISPES Roberto FelicinoMusiu