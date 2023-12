Sa.Spo. Cagliari: quattro atleti a Modena per i Societari FISPES

CAGLIARI, 6 OTTOBRE 2023 - Non bastava la prima assoluta del rugby in carrozzina a Cagliari che dal pomeriggio di sabato alla mattina di domenica ospita la quarta giornata del campionato nazionale presso gli impianti CUS in via Is Mirrionis. Per rendere ancor più avventurosi i risvolti della società saspina ci ha pensato il calendario dell’atletica leggera che per le stesse date del 7 e 8 ottobre 2023 ha previsto la finale nazionale dei Campionati Italiani Paralimpici di Società. Di conseguenza quattro atleti di azzurro bardati saliranno a Modena e correranno convintamente sulla pista del Campo Comunale di via Alfonso Piazza. Come nel caso del rugby anche per questa due giorni l’organizzazione è posta sotto l’egida della FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e assegnerà sei titoli a squadre. La Sa.Spo. sarà interessata alla classifica assoluta maschile, ma non è tra le favorite, al contrario deii colossi della disciplina come Omero Bergamo, Anthropos Civitanova Marche, Sempione 82 e altre ancora. Ma ciò forse gioca a suo favore perché affronterà le gare senza pressioni. È quello che si augura l’allenatore Francesco Poma che per la prima volta da quando lavora nella società campidanese accompagnerà in solitudine Roberto Felicino Musiu, Riccardo Campus, Fabrizio Minerba e Massimo Salvau.

“Sono contento di andare in Emilia con l’incarico di accompagnatore principale – dichiara Poma – e ciò rappresenta uno stimolo in più. È sicuramente un’altra occasione per mettersi alla prova e confrontarsi con atleti di alto livello. C’è sicuramente da encomiare Roberto Musiu, in continua evoluzione; gareggerà con il frame runner, disciplina nuova e in ascesa creata per dare nuove possibilità ad alcune categorie di atleti. Durante l’estate abbiamo affiancato i ragazzi nel tentativo di mantenerli in condizione e dopo la pausa si è ripreso con buoni ritmi anche perché il tempo che ci separava dall’evento era limitato”. Cosa dirà Francesco ai suoi podisti? “Consiglierò semplicemente di sgombrare un po’ la mente e approcciarsi alla pista con tranquillità; sono tutti scafati e in grado di gestire la gara stessa e le fasi immediatamente precedenti. Ognuno ha ancora ampi margini di miglioramento nelle diverse discipline, ma sono convinto che a Modena possano fare delle buone prestazioni”.

LA LISTA DEI SASPINI IN GARA AI CAMPIONATI ITALIANI SOCIETARI

Riccardo Campus (categoria T37): 100 mt-200 mt-400 mt

Fabrizio Minerba (T37): 100 mt-400 mt – 800 mt

Roberto Felicino Musiu (T72): 100 mt-200 mt-400 mt

Massimo Salvau (L2M) 100 mt-200 mt-400 mt