Satriano, incidente stradale sulla SP148: Vvf estraggono conducente incastrato

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta sulla SP148 tra il comune di Satriano ed il comune di Gagliato per incidente stradale.



Due le vetture coinvolte: una Nissan Navara ed una Nissan Qashqai.



Cinque in totale gli occupanti delle vetture.



Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre, congiuntamente al personale sanitario del Suem118, il conducente della Qashqai rimasto incastrato nell'abitacolo.



Tutti e 5 i feriti venivano trasferiti presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli con due ambulanze.

Si procedeva altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.