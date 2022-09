Sbarco di migranti al largo di Santa Maria di Leuca, in 60 tra cui donne e bambini

CASTRIGNANO DEL CAPO (LE), 2 GENNAIO - E’ il primo sbarco del 2020 quello avvenuto sulle coste salentine malgrado le proibitive condizioni del tempo delle ultime ore.

I militari della Guardia Costiera, a 14 miglia al largo dalla costa di Santa Maria di Leuca, nel pomeriggio di oggi, hanno avvistato una barca a vela, lunga 13 metri, che navigava con difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo marine, con a bordo 50 uomini, cinque donne e cinque bambini.

Scortata nel porticciolo leucano, i migranti, che secondo i primi accertamenti sarebbero iracheni, hanno intrapreso questa difficile traversata, presumibilmente dalle coste turche. Giunti in porto, sono stati accolti dal personale della Croce rossa e visitati dai medici Usmaf. Alcuni di loro versano in stato di ipotermia, al limite dell’assideramento.

Ai migranti, sono state fornite coperte e vivande, per la maggiore versano sostanzialmente in buone condizioni di salute, fatta eccezione per un paio di loro che sono stati accompagnai nel vicino ospedale di Tricase per alcuni accertamenti.

L'imbarcazione,con la quale hanno affrontato la pericolosa traversata, è stata sottoposta a sequestro. Sono inoltre in corso le indagini, di capitaneria di porto e guardia di finanza per individuare,gli eventuali responsabili della pericolosa traversata in mare.

Al momento sembrano essere due gli individui sospettati e sottoposti ad interrogatorio dalle autorità inquirenti.

Luigi Palumbo