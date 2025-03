Schianto sull’A2 nei pressi di Gioia Tauro: auto distrutta, traffico rallentato

GIOIA TAURO, 29 mar. - Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Gioia Tauro, in direzione sud. Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile è finita violentemente contro il guardrail, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ultime ore. L’impatto è stato particolarmente violento e ha completamente distrutto il veicolo coinvolto.

Tuttavia, dalle prime informazioni raccolte sul posto, sembrerebbe che il conducente sia uscito illeso dall’abitacolo, scongiurando conseguenze più gravi. Le autorità stanno ancora effettuando i dovuti accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas, impegnati nel ripristino della viabilità e nella rimozione dei detriti. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona, con code e disagi per gli automobilisti in transito. Le condizioni meteo avverse e il manto stradale bagnato potrebbero aver giocato un ruolo determinante nello sbandamento del mezzo.

Gli inquirenti non escludono altre ipotesi, tra cui un possibile malore o una distrazione del conducente.

Si raccomanda agli automobilisti in viaggio sull’A2 di prestare la massima attenzione e di moderare la velocità, specialmente in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli, per evitare situazioni di pericolo simili a quella verificatasi questa mattina.