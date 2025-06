Schianto tra due auto sulla Casilina: muoiono in quattro, tragedia alle porte di Frosinone

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Frosinone, 21 giugno 2025 – Un terribile incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della notte lungo la via Casilina, alle porte di Frosinone, dove intorno alle 2:30 due auto si sono scontrate frontalmente provocando quattro vittime.

Le persone decedute sono quattro uomini, tutti residenti tra Frosinone e Torrice, che viaggiavano a bordo di una Alfa Romeo 147 e una Mercedes. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo. I sanitari del 118 di Frosinone, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica ancora da chiarire

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso. L’intero tratto di strada è stato chiuso per ore per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli, completamente distrutti dallo scontro.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire con precisione cosa sia accaduto. Non si esclude l’alta velocità o un possibile colpo di sonno. Saranno determinanti le immagini delle videocamere di sorveglianza e le testimonianze per ricostruire la dinamica del sinistro.

Un’intera comunità sotto shock

Frosinone e Torrice si sono risvegliate in un silenzio attonito. Le vittime erano volti noti nelle rispettive comunità, ragazzi che non torneranno più a casa. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e delle chat locali, scatenando un’ondata di cordoglio e sgomento.

In molti si sono riversati in strada per rendere omaggio alle vittime sul luogo dell’incidente, dove sono comparsi i primi fiori e candele accese.

Sicurezza stradale sotto i riflettori

Ancora una volta, la via Casilina – arteria trafficata e spesso teatro di incidenti – si conferma un tratto critico per la sicurezza stradale. I residenti da tempo chiedono interventi strutturali, controlli più serrati e maggiore illuminazione notturna.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti