Catania. Sciame sismico sull’Etna: scosse di terremoto con epicentro a Milo

CATANIA 24 DICEMBRE - Una densa colonna di cenere si e' levata in cielo dall'Etna interessato da stamattina ad uno sciame sismico iniziato alle 9.50 e proseguito per tutta la mattinata con oltre 130 scosse alcune delle quali importanti di oltre 4 gradi della scala Ricther. L'epicentro del terremoto e' stato localizzato ad un chilometro di profondita' dai crateri sommitali del vulcano. L'intrusione del sisma ha creato una frattura eruttiva alla base del cratere di Sud est dalla quale si e' levata una alta nube di cenere sparata in cielo.



Dalla citta' e dal mare e' stata ben visibile la cenere e i lapilli incandescenti sparati in aria. Le fratture intecrateriche hanno interessato anche i crateri del nord est e della Bocca Nuova. Il Vona rosso, l'allerta rosso sugli spazi aerei, e' stato emesso dall'Ingv di Catania. Adesso tocchera' alla commissione della quale fa parte Enac stabilire l'eventuale sospesnuione dei voli sull'Etna.Sciame sismico sull’Etna: scosse di terremoto con epicentro a Milo Un terremoto magnitudo ML 3.1 è avvenuto a 11 km ovest da Milo (Catania) alle 10:59:31 ad una profondità di 2 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania) ed è stato preceduto da 5 scosse con magnitudo superiore a 2, di seguito i dati:





Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2018-12-24 10:59:31 ML 3.1 11 km W Milo (CT) 2 37.75 15.00 2018-12-24 10:29:19 ML 2.6 10 km W Milo (CT) 1 37.75 15.00 2018-12-24 10:13:47 ML 2.5 10 km W Milo (CT) 1 37.75 15.01 2018-12-24 10:11:56 ML 2.5 10 km W Milo (CT) 1 37.75 15.01 2018-12-24 10:07:44 ML 2.6 10 km W Milo (CT) 1 37.75 15.00 2018-12-24 09:59:44 ML 2.7 11 km W Milo (CT) 2 37.76 15.00



Seguiranno aggiornamenti