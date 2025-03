Sciatore 18enne cade e muore: tragedia sulle piste dello Zoncolan

Una tragedia ha scosso il mondo dello sci italiano nella mattina di domenica 9 marzo 2025. Marco Degli Uomini, promettente sciatore di soli 18 anni, ha perso la vita dopo un drammatico incidente avvenuto sulle piste del Monte Zoncolan, in Friuli Venezia Giulia. Il giovane atleta, originario di Tolmezzo e membro dello Sci Club Monte Dauda, avrebbe dovuto fare da apripista in una gara di SuperG. Durante una discesa di riscaldamento, ha perso il controllo degli sci su un salto, precipitando per circa settanta metri.

L’incidente e i soccorsi L’incidente si è verificato sabato 8 marzo, intorno alle 7:40, prima dell’apertura degli impianti al pubblico. Marco, studente dell’istituto Paschini Linussio e grande appassionato di sport invernali, stava scendendo lungo la pista 2 del Monte Zoncolan. All’altezza di un salto, ha perso l’equilibrio e si è schiantato contro una rete di protezione. I soccorritori hanno dovuto tagliare la rete per liberarlo.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Sul posto era presente un medico rianimatore che gli ha praticato le prime cure, mentre l'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore lo trasportava d’urgenza all’ospedale di Tolmezzo. L’elicottero dell'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia era impegnato in un'altra missione, rendendo necessario l’intervento dell’equipe veneta.

Nonostante il ragazzo fosse rimasto vigile nei primi momenti successivi all’impatto, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. A Tolmezzo, a causa di complicazioni molto gravi, i medici hanno disposto il suo immediato trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, dopo ore di lotta, il cuore di Marco ha smesso di battere.

Un talento dello sport che lascia un vuoto incolmabile Oltre ad essere un giovane sciatore promettente, Marco Degli Uomini si era distinto anche nel pattinaggio su ghiaccio, vincendo il titolo di campione italiano junior di short track con lo Skating Club Pontebba. La sua passione per lo sport lo aveva portato a eccellere in più discipline, mostrando determinazione e talento.

Lascia i genitori, Cristina Barbarino, primario del Suem, e Angelo Degli Uomini, insieme a un'intera comunità che si stringe nel dolore. La Federazione Italiana Sport Invernali del Friuli Venezia Giulia ha sospeso tutte le attività in segno di lutto. Il presidente Maurizio Dunnhofer ha espresso il cordoglio di tutto il mondo sportivo, ricordando Marco come un giovane di grandi capacità e passione.

Sicurezza sulle piste: un tema che torna alla ribalta La tragedia riapre inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza nelle competizioni sciistiche, soprattutto per i giovani atleti. L’incidente di Marco Degli Uomini porta con sé interrogativi sulla gestione della sicurezza in fase di allenamento e sulle misure di protezione adottate nei tratti più pericolosi delle piste da gara.

Mentre il mondo dello sport piange la perdita di un talento, la comunità sciistica riflette sulla necessità di rafforzare la prevenzione per evitare che simili tragedie possano ripetersi.