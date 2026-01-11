Sciopero scuola 12 e 13 gennaio 2026: stop a lezioni e servizi in tutta Italia

Tempo di lettura: ~3 min

Docenti e personale ATA in sciopero per due giorni: motivazioni, sindacati coinvolti e possibili disagi per famiglie e studenti

È confermato lo sciopero nazionale della scuola in programma lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026, che coinvolgerà docenti e personale ATA delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio nazionale. La mobilitazione, inizialmente prevista per il 9 e 10 gennaio, è stata rinviata e ufficialmente riconvocata nelle nuove date, con possibili ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni e dei servizi scolastici.

Chi sciopera: personale coinvolto e comparto interessato

Lo sciopero riguarda tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sia a tempo determinato che indeterminato, includendo:

insegnanti

personale amministrativo

tecnici

collaboratori scolastici (ATA)

La protesta è stata proclamata da CSLE, CONALPE, CONFSAI e FLP, come comunicato ufficialmente agli istituti scolastici.

Le motivazioni dello sciopero scuola di gennaio 2026

Al centro della mobilitazione sindacale ci sono diverse rivendicazioni contrattuali e organizzative, tra cui:

miglioramento delle condizioni salariali e contrattuali

introduzione dei buoni pasto , in linea con altri comparti della Pubblica Amministrazione

, in linea con altri comparti della Pubblica Amministrazione riconoscimento del lavoro usurante per il personale scolastico

per il personale scolastico vigilanza sull’applicazione del CCNL nei singoli istituti

nei singoli istituti criticità legate alle graduatorie di sostegno ed educatori

presenza di uno psicologo esterno per il personale scolastico che ne faccia richiesta

Temi che, secondo le sigle promotrici, richiedono risposte strutturali e non più rinviabili.

Possibili disagi nelle scuole: cosa può succedere

Lo sciopero scuola 12 e 13 gennaio potrebbe comportare:

sospensione o riduzione delle attività didattiche

servizi di mensa non garantiti

annullamento delle attività pomeridiane

variazioni di orario o uscita anticipata degli studenti

Le scuole sono tenute a informare preventivamente le famiglie, ma non è possibile prevedere con certezza il livello di adesione individuale del personale.

Situazione in Calabria e nella provincia di Catanzaro

Anche in Calabria, e in particolare nella provincia di Catanzaro, non sono disponibili stime ufficiali sull’adesione allo sciopero. Alcuni istituti hanno già segnalato ai genitori che non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni, invitando a verificare le comunicazioni ufficiali dei singoli plessi.

Per questo motivo, è consigliabile:

controllare circolari scolastiche e registro elettronico

verificare eventuali avvisi sui siti degli istituti

organizzare per tempo il rientro o la gestione degli studenti

Scioperi e proteste: un gennaio ad alta tensione sindacale

La mobilitazione della scuola si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da numerosi scioperi nei settori dei trasporti e dei servizi pubblici locali, con un calendario di proteste particolarmente fitto nel mese di gennaio 2026.

Le sigle sindacali hanno comunicato il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, in attuazione delle disposizioni della Commissione di Garanzia.

In sintesi

Lo sciopero nazionale della scuola del 12 e 13 gennaio 2026 rappresenta un nuovo momento di confronto tra lavoratori del settore istruzione e istituzioni. Famiglie e studenti sono invitati a restare aggiornati attraverso le comunicazioni ufficiali delle scuole per affrontare eventuali disagi organizzativi.