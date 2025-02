Sciopero trasporti oggi: disagi e orari, le città in cui si fermano i mezzi pubblici, i dettagli

Sciopero trasporti 24 febbraio 2025: disagi e orari, le città in cui si fermano i mezzi pubblici

Lunedì 24 febbraio 2025 si preannuncia una giornata complicata per chi utilizza i mezzi pubblici. Lo sciopero nazionale di 24 ore, indetto dal sindacato USB Lavoro Privato, coinvolgerà bus, tram e metropolitane in diverse città italiane, con fasce di garanzia differenziate in base alla località.

A complicare la situazione, anche il settore aereo subirà un'interruzione del servizio per quattro ore.

Per pendolari e viaggiatori, la parola d'ordine sarà pazienza.

Le ragioni dello sciopero del 24 febbraio 2025

Lo sciopero è stato proclamato per richiedere il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del trasporto pubblico locale e per contrastare il progressivo deterioramento del potere d'acquisto degli stipendi, aggravato dall'inflazione.

I sindacati denunciano un incremento salariale insufficiente e condizioni di lavoro sempre più precarie.

Orari e fasce di garanzia nelle principali città

Roma

Sciopero dalle 8:30 fino a fine servizio.

Servizio garantito nelle fasce 5:30-8:30 e 17:00-20:00.

Anche Cotral ha segnalato possibili disservizi per i servizi extraurbani.

Milano

Sciopero dalle 8:45 fino a fine servizio.

ATM garantirà il servizio fino alle 8:45 e poi dalle 15:00 alle 18:00.

Metro, autobus e tram potrebbero essere sospesi negli altri orari.

Torino

Il Gruppo Torinese Trasporti (GTT) garantirà il servizio dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

Al di fuori di queste fasce, il trasporto pubblico sarà sospeso.

Napoli

Sciopero dalle 3:01 del 24 febbraio fino alle 3:00 del 25 febbraio.

Linee di superficie garantite dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Metropolitana Linea 1: corse garantite tra le 6:30-9:12 e tra le 17:00-19:33.

Funicolari: ultima corsa del mattino alle 9:20, ripresa alle 17:00 con termine alle 19:50.

Bologna

Sciopero di 24 ore con servizio garantito nelle fasce 8:30-16:30 e 19:30-fine servizio.

Toscana

Autobus disponibili tra le 4:15-8:14 e tra le 12:30-14:29.

Marche

Sciopero dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio, con fasce garantite.

Settore aereo: stop di quattro ore

Non solo il trasporto pubblico locale, ma anche il settore aereo sarà coinvolto dallo sciopero.

I sindacati Filt-Cgil e Uilt-Uil hanno proclamato un'interruzione del servizio dalle 12:00 alle 16:00, che riguarderà il personale e i piloti di Aeroitalia ed EasyJet.

Cosa chiedono i sindacati dei trasporti

USB critica la gestione attuale del settore trasporti, denunciando la perdita di potere d'acquisto dei lavoratori, l'aumento del costo dei biglietti e la spinta alla privatizzazione.

Inoltre, l'assenza di un referendum tra i lavoratori per approvare il rinnovo contrattuale ha alimentato il malcontento.

Come evitare disagi durante lo sciopero

Si consiglia ai viaggiatori di controllare i siti ufficiali delle aziende di trasporto locale per verificare aggiornamenti sugli orari e sulle fasce di garanzia.

Chi deve viaggiare in aereo è invitato a contattare la propria compagnia per eventuali modifiche ai voli programmati.

In aggiornamento