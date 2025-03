Scognamillo spinge il Catanzaro: "Contento per il gol, ma pensiamo partita dopo partita" (Video)

Catanzaro-Reggiana 1-1, Scognamillo: "Contento per il gol, ma peccato non sia arrivata la vittoria"

Un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca quello tra Catanzaro e Reggiana, terminato 1-1 al "Ceravolo". I giallorossi si sono trovati di fronte una squadra emiliana combattiva, capace di mettere in difficoltà il solito gioco offensivo della squadra di Fabio Caserta. Tra i protagonisti della gara c’è stato Stefano Scognamillo, autore del gol del momentaneo vantaggio.

"La Reggiana ci ha messo in difficoltà"

Nel post-partita, Scognamillo ha analizzato la sfida, riconoscendo i meriti dell'avversario:

"La Reggiana ha fatto una grandissima partita, ci ha attaccato molto bene e ci ha messo in difficoltà nel nostro possesso palla. Sono contento per il gol, ma speravo di poterlo festeggiare con una vittoria."

Un pareggio che non cambia però la posizione del Catanzaro, attualmente quarto in classifica in solitaria. Un traguardo che accende le speranze di un possibile accesso ai playoff di Serie B.

Verso i playoff: "Abbiamo imparato dalla scorsa stagione"

Con una classifica sempre più corta e tante squadre in lotta per un posto nella post-season, Scognamillo ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione:

"Sappiamo cosa significa affrontare i playoff dopo l’esperienza dell’anno scorso, ma restiamo con i piedi per terra. Dobbiamo pensare partita dopo partita, perché dietro di noi ci sono squadre molto vicine. Adesso abbiamo una sfida importante con la Cremonese e dobbiamo restare focalizzati."

L’episodio del gol annullato: "Non c'è stato alcun tocco"

Nel corso del match, a Scognamillo è stato annullato un secondo gol per un presunto fallo in area:

"Non c’è stato alcun contatto, ho solo cercato di proteggere la palla. L’arbitro ha interpretato diversamente l’episodio, ma accettiamo la sua decisione e andiamo avanti."

Un leader in difesa: "Essere un pilastro qui è un onore"

Arrivato a Catanzaro nel 2020, il difensore italo-russo è ormai un punto di riferimento per i giallorossi. La sua crescita negli ultimi anni è stata evidente, tanto da essere considerato uno dei migliori difensori della Serie B:

"Speravo di migliorare, ma non pensavo di arrivare a essere considerato un pilastro per questa società. Qui mi sento a casa e sono orgoglioso di quanto stiamo costruendo."

Testa alla Cremonese: "Sarà una gara da affrontare con calma"

Sabato il Catanzaro sarà impegnato in trasferta contro la Cremonese, una diretta concorrente per i playoff. Una sfida dal peso specifico altissimo, che Scognamillo invita a vivere con lucidità:

"Nessuno a inizio stagione si aspettava di trovarsi a giocare uno scontro diretto per i playoff contro la Cremonese, ma ce lo siamo meritati. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo affrontarla con calma e concentrazione, senza la frenesia che oggi ci è mancata."

Il Catanzaro prosegue il suo cammino da protagonista in Serie B, con la consapevolezza di poter giocare fino alla fine per un posto negli spareggi promozione.