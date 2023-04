Scongiurata l'ipotesi di licenziamento per i lavoratori dell'impianto Alli

Scongiurata l’ipotesi di immediato licenziamento per 18 lavoratori dell’azienda Alli Scarl, la società che gestisce l’impianto di trattamento rifiuti di Catanzaro, e assicurata la ripresa di un servizio fondamentale per il territorio. Il sindaco Nicola Fiorita, dopo l’allarme lanciato dai sindacati nei giorni scorsi, si è immediatamente attivato ottenendo un primo importante risultato. “E’ una vicenda complessa per cui è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti facciano la propria parte per tutelare i posti di lavoro e non arrecare, al tempo stesso, disagi nel comparto della gestione dei rifiuti che, inevitabilmente, rischierebbero di riflettersi anche sulla qualità dei servizi resi alla cittadinanza", ha commentato Fiorita. "Da primo cittadino, dunque, mi sono prodigato per favorire un’interlocuzione tra l’Arrical, il nuovo soggetto deputato alla gestione integrata di rifiuti e risorse idriche, e la stessa Alli Scarl al fine di individuare le opportune soluzioni nell’interesse del territorio e dei lavoratori. Un primo passo in avanti è stato fatto con la ripresa, da domani, del funzionamento dell'impianto di Alli. Resta la necessità di monitorare la situazione per difendere la stabilità e l’operatività dell’impianto di Alli, che serve un ampio bacino territoriale e rappresenta una realtà importante dal punto di vista economico e sociale".