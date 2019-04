Scontro al senato sul ddl Pillon, il Pd ne chiede il ritiro. M5s, testo da riscrivere

ROMA 10 APRILE - Riprenderà oggi alle 10 la discussione sul ddl Pillon da parte della commissione Giustizia del Senato e proseguirà praticamente tutto il giorno. E' battaglia durissima sul ddl su separazioni e affido condiviso, di cui tutti e 52 i senatori del Pd sollecitano il ritiro. Il M5s intende invece "dare mandato per una riscrittura e per un testo unificato, che terrà conto di tutti i testi proposti", e del quale il ddl Pillon non sarà "il testo base". Tempi lunghi per l'esame del provvedimento, che dopo la Commissione proseguirà il suo iter in Aula.