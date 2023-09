Calcio. Scontro epico nei trentaduesimi di Coppa Italia: Udinese vs Catanzaro ai Raggi X alla Dacia Arena

Nella serata del venerdì 11 agosto alle 18:00, il Catanzaro si troverà di fronte all'Udinese nell'attesissimo trentaduesimo di finale della Coppa Italia 2023/2023. Nella fase precedente della competizione, la squadra giallorossa ha ottenuto una vittoria di stretta misura contro il Foggia, dimostrando grande determinazione.

Gli appassionati di calcio potranno seguire con entusiasmo questo emozionante incontro, poiché verrà trasmesso sui canali Mediaset. In particolare, questa partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia Uno e potrà essere seguita anche in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

Nell'atmosfera elettrizzante dell'Udinese Arena, i friulani cercheranno con determinazione il passaggio del turno, proiettandosi verso gli ottavi di finale. La squadra vincente di questo emozionante confronto si troverà di fronte a una sfida contro la vincente tra Cagliari e Palermo.

Gli appassionati potranno restare costantemente aggiornati grazie a Sportface.it, che fornirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e interviste esclusive con i protagonisti di questa coinvolgente sfida calcistica.

Gli incontri tra Udinese e Catanzaro hanno avuto luogo principalmente nelle competizioni di campionato italiano di calcio. Entrambe le squadre hanno partecipato alla Serie A e alla Serie B nel corso degli anni.

Udinese - Catanzaro