Scontro Renzi-Conte sul cuneo fiscale: 'basta con i fenomeni'. Salvini: 'indegno' da dissidenti M5s

ROMA, 5 OTTOBRE - Matteo Renzi attacca Conte sul def, sottolineando che "due miliardi sul cuneo fiscale non sono una rivoluzione del proletariato" e ricordando che i suoi 80 euro al mese furono definiti una 'mancia'. Miele, invece, per Forza Italia definita "un modello di comunità politica che entrerà nei libri di storia". Pronta la reazione di Conte: "Non abbiamo bisogno di fenomeni". Chiosa Salvini: "Spettacolo indegno, purtroppo a spese degli italiani".

Fonte immagine (Nuovo Sud)