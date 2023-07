Scontro tir-auto a San Giovanni in Fiore, un morto

Scontro tir-auto, un morto. Nel territorio di S.Giovanni in Fiore. La vittima è un 50enne

SAN GIOVANNI IN FIORE, 03 MAG - Un uomo di circa 50 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Strada statale 107 "Silana-Crotonese", nel comune di San Giovanni in Fiore.

Per cause in corso di accertamento, in località Torre Garga nel territorio del comune silano, si sono scontrati un mezzo pesante e una Fiat Panda.

Nell'impatto ha avuto la peggio il conducente dell'utilitaria. Gli operatori sanitari del 118 giunti sul luogo dell'impatto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La statale è rimasta chiusa e il traffico è stato deviato su un percorso alternativo. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al lavoro anche gli operatori dell'Anas per il ripristino della normale transitabilità dell'arteria. (Ansa).