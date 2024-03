Scoperta a Sellia Marina: sequestrati oltre 11 mila prodotti non sicuri

La Guardia di Finanza interviene in un negozio gestito da un cittadino cinese: articoli potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

Sellia Marina - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catanzaro ha messo sotto sequestro oltre 11.000 articoli non sicuri, privi delle indicazioni di provenienza e delle caratteristiche informative minime, in un esercizio commerciale di Sellia Marina.

I prodotti, che includono oggetti di bigiotteria e accessori per la telefonia, sono stati individuati durante controlli mirati alla lotta contro la contraffazione, la tutela del Made in Italy e la sicurezza dei consumatori, presso un negozio gestito da un cittadino di origine cinese.

Dopo aver accertato che la maggior parte dei prodotti sequestrati era potenzialmente dannosa per la salute dei consumatori, soprattutto per i minori, i finanzieri hanno segnalato il responsabile del punto vendita alla Camera di Commercio per l'irrogazione delle sanzioni previste in tali circostanze.